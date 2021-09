L’arrivo di Cristiano Ronaldo ha cambiato tutto e il coro non piace a Cavani: “Così è difficile” Edinson Cavani si è reso protagonista di un bel gesto, cedendo la maglia numero 7 al neo-compagno Cristiano Ronaldo. L’arrivo del portoghese ha cambiato tutto anche sugli spalti e c’è un coro dei tifosi che inevitabilmente non è particolarmente gradito al Matador che ha chiesto alla curva un ritorno al passato.

A cura di Marco Beltrami

Edinson Cavani ha deciso di cedere la maglia numero 7 a Cristiano Ronaldo, optando per la casacca numero 21 che indossa in nazionale. Un gesto di cortesia che è stato molto apprezzato dal portoghese che a sua volta ha elogiato pubblicamente il suo neocompagno. Il cambio di numerazione però ha creato qualche problema ai tifosi dei Red Devils in merito ai cori da riservare al Matador, che seppur con il sorriso sulle labbra ha chiesto ai sostenitori dei Red Devils una modifica.

Il centravanti uruguaiano è molto apprezzato dai tifosi dello United. In occasione di ogni gol, il pubblico gli riserva un coro speciale che però andrebbe aggiornato. Alla televisione ufficiale del club, Cavani ha sottolineato: "I fan hanno ora trovato una seconda canzone per me, ma è molto più difficile da cantare rispetto alla precedente". Per questo l'ex di Napoli e Psg, vorrebbe un ritorno al passato, quando il coro a suo dire era più scorrevole: "Dallo, dallo, dallo a Edi Cavani passagli la palla e guardalo segnare tutti i gol (con riferimento al pallone da passare al bomber, implacabile sotto rete). Il tutto sulle note di una celebre canzone degli ABBA ovvero "Gimme! ".

Adesso però abbastanza a sorpresa i tifosi hanno optato per una nuova canzone dedicata all'attaccante uruguaiano sulle note di "So High" del duo hip-hop tedesco SXTN. Il coro recita: "Sono innamorato, non posso negarlo; il nostro numero sette è il re dell'Uruguay. El Matador, chi potrebbe essere? Il suo nome è Edinson, il suo secondo Cavani". Tutto molto bello, eccezion fatta però per un particolare: Cavani infatti ora indossa il numero 21 e non più la 7, ceduta a Cristiano Ronaldo. Urge una modifica o un ritorno al passato. Il Matador infatti ha sottolineato: "Il primo era più facile e potevo cantarlo anche io. Questo secondo, che è anche molto bello (e mi permetto di prendermi un momento per ringraziare tutti i fan dello United per il loro calore e affetto) è però più difficile da cantare!