L’arbitro di Premier insulta un collega durante la partita del figlio: costretti a cacciarlo via Andre Marriner è l’esperto arbitro di Premier League che nel corso di una gara di suo figlio a cui ha assistito da spettatore, è stato cacciato via. Il fischietto 52enne ha insultato il collega che stava dirigendo la partita per via di alcune decisioni sbagliate prese sul rettangolo verde.

A cura di Fabrizio Rinelli

Andre Marriner è un notissimo arbitro di Premier League che nella sua lunga carriera ha diretto 386 partite nella massima serie inglese, distribuendo 1.197 cartellini gialli e 67 rossi, secondo i dati forniti dalla stessa federazione britannica. Un direttore di gara esperto che a 52 anni rappresenta uno dei migliori fischietti del campionato ma che a quanto parer ha un'unica debolezza: suo figlio. Come qualsiasi altro padre, la severità e la fermezza in campo si dissolvono di fronte a un figlio, specie se questo è impegnato a giocare una partita di calcio.

Marriner infatti, secondo quanto riferito dal DailyMail e altri media britannici, era andato a vedere una partita dell'Under 9 proprio per gustarsi le gesta di suo figlio. Una gara che Marriner ha guardato in piedi da bordo campo come spesso accade nei campionati giovanili inglesi. Questa posizione ravvicinata però è stato motivo per farlo esplodere di fronte alle decisioni a suo dire controverse del direttore di gara in campo: un suo collega. Secondo il racconto dei media inglesi Marriner è letteralmente esploso insultando l'arbitro impegnato sul rettangolo verde.

L’ultima apparizione di Marriner in Premier lo scorso 11 marzo.

Parole pesante evidentemente dato che Marriner forse ha visto prendere al collega decisioni che lui non avrebbe mai preso in campo. La sua indole da direttore di gara severo è dunque uscita proprio davanti agli occhi di suo figlio. L'arbitro e gli addetti alla gara sono stati così costretti a cacciarlo via allontanandolo dal campo immediatamente. Secondo quanto riferito, il veterano arbitro della Premier League, che nega tutto questo, è stato allontanato dalla linea laterale. Come arbitro, Marriner ha la reputazione di permettere al gioco di svolgersi e rimanere rilassato nei momenti chiave.

Evidentemente proprio a causa dei troppi fischi dell'arbitro che stava dirigendo la gara di suo figlio, Marriner non ci ha visto più e ha inveito contro di lui. Il ‘Guardian' ha sottolineato come non sia la prima volta che Marriner si rende protagonista di un gesto del genere durante le partite di suo figlio. Evidentemente l'esperto arbitro inglese ancora non riesce a reggere la pressione delle gare di suo figlio nonostante si tratti di partite di Under 9. L'ultima gara arbitrata da Marriner in Premier League è stata quella tra Leicester e Chelsea terminata 3-1 in favore dei Blues con 4 cartellini gialli e un rosso per doppia ammonizione.