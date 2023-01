L’amicizia inscalfibile tra Morata e Dybala: ha voluto la Joya come padrino di sua figlia Compagni di squadra alla Juventus, amici nella vita. Alvaro Morata e sua moglie, Alice Campello, hanno accolto Paulo Dybala e Oriana Sabatini recatisi in Spagna per salutare la piccola Bella, quarta figlia della coppia.

Paulo Dybala e Oriana Sabatini con in braccio Bella, figlia di Alvaro Morata e Alice Campello.

Bella è la quarta figlia di Alvaro Morata e Alice Campello nata il 10 gennaio scorso e la coppia ha voluto che a battezzarla fosse una persona speciale per l'amicizia che li lega. È Paulo Dybala il prescelto per fare da padrino alla piccola. Non ci ha pensato due volte: ha detto sì e basta, contento per l'ex compagno di squadra e amico che l'ha voluto accanto a sé in un momento di gioia dopo aver superato la paura per alcune complicanze post parto avute dalla moglie, ricoverata in terapia intensiva. È andato tutto bene. Sono tutti a casa, felici e contenti dopo quelli che il giocatore definì "i giorni peggiori della mia vita".

Una Joya di bambina. Il gioco di parole vien da sé. Perché Joya c'era sui volti del calciatore della Roma, tenerissimo mentre tiene in braccio la creatura, e della fidanzata, Oriana Sabatini. Entrambi sono volati a Madrid (Morata è attaccante dell'Atletico) per una visita di cortesia e di piacere, per vedere la neonata e coccolarla. Approfittando del giorno libero dopo la doppietta alla Fiorentina, Dybala s'è imbarcato sul primo volo per la Spagna: l'amicizia sincera è un filo rosso che si dipana nel tempo, può allungarsi e aggrovigliarsi, ma prima o poi scioglie i nodi e non si spezza. E ci si ritrova, in un modo o nell'altro.

Paulo Dybala e Oriana Sabatini coccolano la piccola Bella, quarta figlia di Morata e Campello.

Le foto condivise dalle coppie su Instagram, nelle storie o come post, hanno raccontato quei piccoli attimi durante i quali si dimenticano le cose brutte che, sommati tutti assieme, fanno la felicità (così la descrisse Toto' in un'intervista a Oriana Fallaci).

"Felice di incontrare la nostra figlia Bella. Grazie mille amici per averci permesso di essere padrini di questa bellezza", è il messaggio scritto da Dybala a corredo dell'immagine nella quale riserva uno sguardo dolcissimo alla bimba mentre la compagna, Oriana, aveva tra le braccia Bella. Alice e la fidanzata argentina della Joya sono diventate amiche durante il periodo juventino di Morata, prima che l'attaccante si trasferisse ai colchoneros.

La fidanzata di Dybala ha in braccio la neonata nello scatto condiviso su Instagram.

La famiglia di Alvaro e Alice è cresciuta, adesso sono in sei: la quarta figlia, Bella, è l'ultima arrivata in casa Morata dopo i gemelli Leonardo e Alessandro (nati nell'estate del 2018) ed Edoardo, venuto alla luce a settembre 2020. La coppia si è sposata nel 2017, il matrimonio venne celebrato nella Basilica palladiana del Redentore alla Giudecca, nell'incantevole scenario della laguna di Venezia. Il ricevimento di nozze accolse oltre 400 persone, tra cui anche molti calciatori del Real Madrid.