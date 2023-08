Lafont fuori in barella dopo un tremendo infortunio, impatto violentissimo: “Credo sia grave” Alban Lafont è stato vittima di un tremendo infortunio nel match tra il suo Nantes e Tolosa. Un impatto violento per il portiere che ha riportato la frattura di una costola e un pneumotorace.

A cura di Fabrizio Rinelli

Alban Lafont l‘abbiamo conosciuto in Italia per aver indossato la maglia della Fiorentina in un solo campionato. Il tempo necessario per vederlo poi partire e finire in Francia dove è diventato il portiere titolare del Nantes. Qui l'estremo difensore francese si è consacrato diventando in poco tempo un punto di riferimento della squadra. La sua stagione 2023/2024 però non è iniziata nel modo giusto per lui. Nel corso della prima giornata di Ligue 1, il Nantes era impegnato all'esordio contro il Tolosa.

Una partita apertissima terminata con il punteggio di 1-2 in favore degli ospiti ma che ha visto Lafont crollare a terra dopo un tremendo e violento impatto con un avversario. Il portiere, a seguito di un cross da sinistra, nel tentativo di cercare di impedire ad Aboukhlal di spingere la palla in porta, ha sbattuto prima con la testa sul palo per poi ritrovarsi la gamba del giocatore dritta nel torace. Secondo quanto riferito nel comunicato ufficiale del Nantes, il portiere ha riportato una frattura alla costola e uno pneumotorace. Starà lontano dal campo per diverse settimane.

Qualcuno parla addirittura di 2 mesi o qualcosa in più. L'infortunio alle costole richiede infatti riposo e soprattutto l'impossibilità di allenarsi. Specie per un portiere poi, la situazione potrebbe essere più che complessa. Alban Lafont è stato subito trasportato in barella, poco dopo l'infortunio nonostante i tentativi di rimetterlo in sesto da parte dei medici in campo prima di essere trasportato direttamente all'ospedale universitario di Nantes. Nella tarda serata di ieri sono state tante le considerazioni e le riflessioni su questo scontro prima che fosse lo stesso Lafont a spiegare in totale schiettezza con un tweet cosa stesse provando in quel momento.

"Buonasera a tutti, probabilmente avrete visto lo shock di oggi, è stato abbastanza violento e credo sia grave purtroppo... in attesa di una diagnosi e di saperne di più per il futuro volevo già ringraziarvi per i vostri messaggi. A presto Alban". Il Nantes a questo punto potrebbe essere costretto a tornare sul mercato per prendere un nuovo portiere. I temi indicativi di due mesi sono di fatto solo una supposizione. Bisognerà infatti capire quale sarà la risposta del portiere alle cure e alla riabilitazione successiva. La paura in quell'istante è stata tanta e ora tutto il Nantes si è stretto attorno al portiere augurandogli pronta guarigione.