La Torrecilla ha battuto il cancro e i pregiudizi: “Non vi piace il calcio femminile? Non guardatelo” Virginia Torrecilla, la calciatrice dell’Atletico Madrid e della nazionale spagnola reduce dalla battaglia contro il tumore al cervello si è infuriata sui social, dopo un commento sarcastico di un utente che ha criticato il calcio femminile per la sconfitta delle ragazze dell’Atletico contro le giovanili maschili colchoneros.

A cura di Marco Beltrami

Virginia Torrecilla è una guerriera in campo e fuori. La calciatrice spagnola ha sconfitto un tumore al cervello, ed è tornata a calcare i campi con l'Atletico Madrid. La classe 1994 ha dimostrato il suo grande temperamento sui social, per rispondere ad un utente molto critico nei confronti del calcio femminile. Tutto è nato dalla sconfitta della prima squadra in rosa dei Colchoneros contro la formazione maschile giovanile.

A poco a poco Virginia Torrecilla sta recuperando la forma migliore. Non è stato facile per lei tornare a giocare dopo il tumore alla testa e successivo delicato intervento. Alla fine però fortunatamente il peggio è passato e la nazionale femminile spagnola ha fatto capolino nel centro sportivo dell'Atletico dove nei mesi scorsi ha ricevuto un'accoglienza commovente e particolare. La grinta e il piglio non mancano alla ragazza che in occasione dell'amichevole disputata dalla sua squadra contro una delle squadre giovanili maschili del club, ha risposto per le rime ad un commento offensivo di un utente.

6-0. Questo il risultato in favore dei "cadetti" dell'Atletico Madrid contro la prima squadra femminile. I ragazzi di età non superiore ai 14 anni non hanno trovato difficoltà nel battere le ragazze. Un commento sarcastico di un utente che ha taggato proprio Virginia sui social non è passato inosservato: "Ragazzi di 14 anni che rifilano 6 gol ad una squadra di prima divisone. Se 11 colleghi ubriachi si dichiarano donna e creano una squadra, quest'anno l'FC Bayern de los Caídos vince anche la Women's Champions League. Virginia che scherzo voler abbinare il football femminile a quello maschile".

Parole che hanno scatenato la reazione piccata della Torrecilla che ha preso le difese del calcio femminile: "Potete dirmi cosa fare con questo individuo? Per favore … perché la mia c***o di pazienza sta finendo !!!!!!! Gioca con i tuoi colleghi "ubriachi" e vedi se vinci contro i 14enni!!! È sempre lo stesso discorso! Se non ti piace football femminile, non seguirlo, punto !!!".