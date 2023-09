La teoria dei limoni di Pochettino sconcerta i tifosi del Chelsea: “Sono contro il malocchio” Il tecnico dei Blues ha iniziato a tenerli con sé dietro consiglio di un amico che gli ha parlato del potere mistico degli agrumi: “Servono per combattere le energie negative che emanano certe persone”.

Il segreto di Mauricio Pochettino, crede nel potere benefico dei limoni.

Il Chelsea è messo davvero male. Nemmeno l'arrivo di Mauricio Pochettino è riuscito a imprimere la sterzata necessaria ai Blues: l'anno scorso hanno chiuso al 12° posto in Premier League e quest'anno, al netto degli infortuni che pure hanno complicato i piani, sono attualmente al 14° ad appena +4 sulla zona retrocessione.

Sono fuori dalle Coppe, potrebbero beneficiarne per avere un rendimento più regolare in campionato. Invece no, si dibattono in una posizione tremenda e angosciante soprattutto alla luce dell'ennesima estate di spese e investimenti ingenti (fino a toccare 1,2 miliardi di euro).

L'ex manager del Tottenham e del Paris Saint-Germain è a Cobham, quartier generale della squadra, da tre mesi e avrà bisogno di ancora un po' di tempo per trovare soluzioni, contromisure, la strada maestra per trarsi d'impaccio da una condizione disastrosa che sconcerta e lascia interdetti. Nel suo ufficio ha una scatola a cui tiene molto, la conserva con attenzione.

Il Chelse ha avuto un avvio di stagione durissimo: è 14° in classifica.

Dentro vi mette i limoni perché crede nel potere mistico degli agrumi. Ha iniziato un po' di anni fa a portarli con sé – si legge su The Athletic -, a tenerli anche in una ciotola sulla scrivania dietro consiglio di un amico che gli parlò di fede nell'energia universale, delle proprietà spirituali di quel frutto e del significato simbolico loro attribuito nelle culture di tutto il mondo.

"Date tempo ai limoni – ha spiegato il tecnico -. Nel mio ufficio ne ho di gialli, di verdi… tipi diversi che arrivano dalla Spagna, dall’Italia. Ho sempre pensato che i limoni gialli funzionassero molto meglio di quelli verdi. Ma ora credo che qualsiasi colore possa esserci d'aiuto. Anzi, se potessi avere anche un limone blu (come i Blues, ndr), sarebbe ancora meglio".

In un'intervista molto recente a talkSPORT ha confermato questa sua teoria e aggiunto anche un altro dettaglio: lascia passare al massimo una settimana poi provvede a sostituire quei limoni con altri più freschi. "Diventano brutti", dice Pochettino e il riferimento non è al deterioramento naturale del frutto ma alla funzione che hanno: a un certo punto si saturano e non fanno più il loro dovere. E quale sarebbe?

Pochettino ai tempi del Tottenham, sul tavolo la ciotola di limoni (credit Sky Sports).

"Servono per combattere le energie negative che emanano certe persone – ha aggiunto il tecnico -. I limoni le catturano e le trattengono come fossero una spugna. È incredibile. A un certo punto li devo cambiare perché a furia di assorbire le energie negative vanno a male".

Le parole di Pochettino hanno provocato la reazione allibita dei tifosi del Chelsea, la maggior parte dei quali già abbastanza depressi e sconcertati dall'avvio di stagione durissimo della squadra. "Ma di cosa sta parlando? Deve essere troppo sotto stress", è la media dei commenti di chi si chiede: "Cos'è questa sciocchezza?".