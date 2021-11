La Supercoppa Italiana tra Inter e Juventus si giocherà a San Siro il 12 gennaio Il Consiglio di Lega ha ufficializzato l’evento: La Supercoppa Italiana tra Inter e Juventus si gioca a San Siro il 12 gennaio 2022. Nessun trasferimento in Arabia Saudita.

A cura di Alessio Pediglieri

Niente Arabia Saudita ma lo Stadio di San Siro. La Supercoppa Italiana 2021 resterà in Italia ancora una volta e le due pretendenti, Inter e Juventus, si sfideranno alla ‘Scala del Calcio' il prossimo 12 gennaio 2022. L'ufficialità è arrivata nella tarda mattinata di giovedì 11 novembre, con la decisione finale del Consiglio di Lega che aveva già anticipato il ballottaggio tra questi due scenari. Poteva esserci sullo sfondo anche l'ipotesi Olimpico, poi scemata per motivi di calendario.

Dunque, il cambiamento è stato confermato: la Supercoppa non lascerà i nostri confini malgrado qualche mese fa dall'Arabia Saudita era arrivata più di una semplice indiscrezione con l'autorità del turismo che aveva annunciato indirettamente, nel programma degli eventi dei prossimi mesi, che Inter-Juventus si sarebbe tenuta domenica 22 dicembre 2021.

Dunque, appuntamento ‘casalingo' per i nerazzurri guidati da Simone Inzaghi che si giocheranno la possibilità di vincere il trofeo dopo una assenza di dieci stagioni. Per la Juventus è la terza volta consecutiva negli ultimi tre anni, anche se per l'occasione ci arriverà da vincitrice di Coppa Italia. Per la seconda stagione consecutiva il trofeo non uscirà dall'Italia: a gennaio sarà a Milano, dopo la scorsa edizione che si giocò sul campo di Reggio Emilia.

"Ci sono solo due possibilità" aveva anticipato nei giorni scorsi il presidente Dal Pino riferendosi alla scelta fra Italia e Arabia Saudita, con lo Stadio di San Siro subito in primo piano per la soluzione "interna" visto che l'eventuale alternativa individuata nell'Olimpico di Roma sarebbe andato incontro ad un problema di calendario con le due squadre capitoline impegnate in Coppa Italia, mentre i nerazzurri e i bianconeri saranno occupati nel torneo nazionale, disputando i rispettivi ottavi di finale, solamente nel weekend successivo.