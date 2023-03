La stagione di Neymar è finita, in Francia dicono che il PSG giocherà meglio: “Sono felice per loro” Neymar si è infortunato alla caviglia e dovrà stare fermo ‘tre-quattro mesi’: la sua stagione è finita. In Francia, però, c’è più di qualcuno che crede che il PSG giocherà meglio senza il numero 10 brasiliano.

A cura di Vito Lamorte

Il momento dell’infortunio di Neymar.

Una brutta notizia in casa PSG è arrivata a poche ore dall'importante gara di Champions League contro il Bayern Monaco: Neymar sarà operato nei prossimi giorni alla caviglia destra a Doha e resterà lontano dai campi di gioco per un periodo stimato in "tre-quattro mesi". Ad annunciarlo è stato lo stesso club parigino.

Nella nota si legge: "Neymar Jr ha avuto diversi episodi di instabilità alla caviglia destra negli ultimi anni. Dopo l'ultima distorsione del 20 febbraio scorso, lo staff medico del Paris Saint-Germain ha consigliato un'operazione ai legamenti, per evitare un grosso rischio di recidiva. Tutti gli esperti consultati hanno confermato questa esigenza".

La stagione del numero 10 brasiliano è praticamente finita: O Ney non sarà a disposizione per gli ultimi appuntamenti dell'anno e dopo aver superato la prima fase post-operatoria lavorerà per poter tornare disponibile ai nastri di partenza nella prossima annata calcistica.

Neymar esce dal campo in barella.

Il fuoriclasse della Seleçao non vuole abbattersi e sul proprio profilo Instagram ha scritto così: "Tornerò più forte di prima".

Un dato impressionante che è stato calcolato in Francia spiega come nelle sue stagioni a Parigi, Neymar è stato fuori per infortunio per metà delle gare di campionato: sono 105 partite saltate su 2017 in sei anni di Ligue 1. Secondo quanto riporta GOAL. com il brasiliano ha saltato 18 gare nel 2017-18, ben 21 nel 2018-19, 12 per quanto riguarda l'anno seguente, 20 nel 2020-21 ed infine 16 e 18 nelle ultime due stagioni.

Il tridente con Messi e Mbappé non si potrà vedere nella fase finale dell'annata ma non per tutti sarà un male questa perdita, anzi.

Christophe Dugarry, ex attaccante di Barcellona e del Milan.

Secondo Christophe Dugarry, intervenuto durante la trasmissione radiofonica ‘Rothen s'enflamme' su Rmc Sport, l'infortunio di Neymar faciliterà le scelte di Galtier e le sue parole hanno fatto calare il silenzio nello studio: "Sono felice per il Psg che Neymar sia infortunato. Penso che sia un'incredibile possibilità per Christophe Galtier. A un certo punto avrebbe dovuto avere il coraggio di togliere Neymar, era l'unica soluzione. Questa squadra è molto più bilanciata a cinque dietro, con tre centrocampisti e Mbappé-Messi davanti".

L'ex centravanti del Milan nella stagione 1996/97, con un passato anche al Barcellona, al Bordeaux e al Marisiglia, ha aggiunto anche una sua considerazione personale sul calciatore brasiliano: "Neymar non lo vedo più. Non ce la faccio più. Lo trovo insopportabile nel suo dribbling, nel suo atteggiamento. Non lo voglio vedere più in campo, mi stanca".

Insomma, per Dugarry il PSG giocherà meglio senza il suo numero 10. Se questa idea verrà confermata lo sapremo già dalla partita di Champions League contro il Bayern Monaco, già crocevia importante della stagione dei parigini.