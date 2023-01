La scommessa della vita: sognò che Xabi Alonso avrebbe segnato dalla sua metà campo, accadde davvero Un uomo fece un sogno incredibile: che Xabi Alonso avrebbe segnato un gol dalla propria metà campo. Quando si svegliò decise di andare in una sala scommesse per chiedere a che quota lo avrebbe potuto giocare. “Glielo diamo 125/1”, fu la risposta. Fu la vincita della sua vita.

A cura di Paolo Fiorenza

Sabato scorso è stato il 17simo anniversario dallo stupendo gol segnato da Xabi Alonso in un match di FA Cup tra il suo Liverpool e il Luton Town. Una rete segnata dalla propria metà campo, qualcosa da portarsi dietro per tutta la vita come uno dei propri ricordi più preziosi. Immaginare di realizzare un gol così è difficile, immaginare di sognare che lo faccia qualcun altro sfida le leggi della razionalità. Se poi non solo lo si sogna, ma lo si gioca in una scommessa e poi succede davvero, beh, non ce ne voglia Xabi Alonso, ma la vicenda è ancora più degna di essere raccontata della prodezza tecnica dell'ex centrocampista spagnolo.

Riavvolgiamo il nastro, è il 7 gennaio 2006. Il regista iberico ha 24 anni ed è il faro del Liverpool di Benitez. I Reds vanno in trasferta per affrontare il Luton Town in Coppa d'Inghilterra e si trovano sotto 3-1 dopo 53 minuti, prima di mettere in atto una straordinaria rimonta che li porta a capovolgere il risultato fino al 4-3. A quel punto, col tempo che si avviava allo scadere, anche il portiere del Luton Marlon Beresford si getta in avanti assieme a tutti i suoi compagni per cercare di acciuffare il disperato pareggio.

Gli va male, perché il Liverpool riesce a recuperare il pallone nella propria metà campo e Xabi Alonso, dopo aver fatto due passi, non ci pensa su e col sinistro fa partire un tiro precisissimo da oltre 60 metri che si insacca a porta vuota per il 5-3 finale che sancisce il passaggio del turno dei Reds. Un episodio non banale nella storia della squadra capitanata da Steven Gerrard, che quell'anno a fine stagione vincerà proprio la FA Cup battendo il West Ham in finale.

I tifosi del Liverpool dunque ricorderanno per sempre quel gol di Xabi Alonso, ma uno di loro in particolare non potrà mai e poi mai dimenticarlo, visto che gli è valso la scommessa della sua vita. Qua la vicenda diventa davvero incredibile, visto che dobbiamo andare indietro di sei mesi, a luglio 2005, e spostarci di 250 chilometri da Liverpool, a Newbury nel Berkshire. Lì viveva tale Adrian Hayward, che una notte fece un sogno davvero singolare: vide nitidamente Xabi Alonso segnare un gol dalla propria metà campo nella stagione che sarebbe iniziata di lì a poco.

Quell'uomo pensò che le cose non succedono per caso ed allora si recò in una sala scommesse per chiedere a che quota potevano dargli che Xabi Alonso avrebbe realizzato una rete in quel modo nella stagione 2005/06. "Se vuole giocarla, glielo diamo 125/1", gli risposero, ovvero 126 volte la posta giocata, inclusa la cifra messa in gioco. Che nel caso di Adrian fu di 200 sterline. Non è poco, parliamo di oltre 220 euro al cambio odierno, ma del resto di fronte ad un sogno così strano l'uomo pensò che era un segno del destino che doveva assolutamente cogliere.

"Quando ha piazzato la scommessa, abbiamo pensato che fossero le 200 sterline più facili che avessimo mai fatto", raccontò poi l'allibratore che incassò la giocata per Paddy Power. Ed invece, arrivati a metà stagione, Xabi Alonso tirò fuori il coniglio dal cappello, realizzando il sogno – in tutti i sensi – del buon Adrian, che qualche ora dopo andò alla cassa per ritirare le sue 25mila sterline (oltre 28mila euro). "Non avevo mai piazzato una scommessa così grande prima, ma me lo sentivo – dichiarò all'epoca – Stavo guardando la partita in TV con la mia famiglia e ho visto il portiere fuori dalla porta. Ho gridato a Xabi ‘tira!' e lo ha fatto. Sembrava che ci volesse un'eternità perché la palla andasse in rete, ma quando è successo sono impazzito". Non è difficile credergli.