La Saudi League sarà in chiaro: La7 ha acquistato i diritti tv del campionato dell’Arabia Saudita Il campionato di calcio dell’Arabia Saudita si potrà seguire in diretta TV in Italia in chiaro. La7 infatti ha acquistato i diritti della Saudi Pro League per due anni.

A cura di Alessio Morra

Il campionato di calcio dell'Arabia Saudita è diventato uno dei meglio frequentati nel pianeta. La Roshn Saudi League, grazie a una serie di numerosi investenti, può vantare un numero di campioni impressionante, e di sicuro se ne aggiungeranno ancora da qui al termine del calciomercato. In Italia il campionato lo si potrà seguire su La7, ma anche su La7d e in simulcast su La7.it. La notizia è stata ufficializzata dalla Cairo Communication che ha acquistato i diritti e che trasmetterà in chiaro ogni settimana la miglior partita in calendario. L'accordo ha durata biennale.

In chiaro e su La7 gli appassionati di calcio avranno la possibilità di seguire le gesta di campioni che anche in Italia sono stati molto amati. A partire da Cristiano Ronaldo, calciatore che ha segnato un'epoca. CR7 veste la maglia dell'Al-Nassr, secondo classificato nell'ultimo campionato, e che al suo fianco avrà Sadio Mané, ex di Bayern e Liverpool, oltre a Seko Fofana e a Marcelo Brozovic, a lungo bandiera dell'Inter.

Al-Nassr sarà una delle squadre favorite e contenderà il titolo all'Al-Ittihad, campione in carica, che si è rinforzato prendendo il fenomenale Karim Benzema, oltre che Fabinho, Jota e N'Golo Kanté. Ma gli occhi di tutti sono sull'Al-Hilal, la squadra che ha vinto più Champions asiatiche in assoluto, che ha preso l'ex Napoli Koulibaly e dalla Lazio Milinkovic-Savic, e che ha nel mirino Victor Osimhen. Ma occhio pure all'Al-Ahli, che sta stringendo per Ibanez e vuole Zielinski e che ha già messo sotto contratto Mahrez, Firmino, Mendy e Saint-Maximin.