La Roma femminile è Campione d’Italia: le giallorosse festeggiano il primo storico scudetto Traguardo storico per la Roma femminile che batte la Fiorentina e vince matematicamente il primo scudetto della sua storia: spezzata l’egemonia della Juventus.

A cura di Ada Cotugno

La Roma femminile scrive la storia con la vittoria del suo primo Scudetto: grazie al trionfo per 2-1 contro la Fiorentina le giallorosse possono festeggiare aritmeticamente il successo in questo campionato, interrompendo il dominio della Juventus durato cinque anni.

Il progetto della Roma è decollato in fretta: la squadra infatti è stata fondata nel 2018 e tra il 2021 e il 2022 è riuscita a portare a casa Coppa Italia e Supercoppa Italiana, oltre al secondo posto ipotecato nello scorso campionato proprio alle spalle della Juventus. Questa volta la società è riuscita ad alzare ulteriormente l'asticella per festeggiare un titolo che permette alle ragazze di entrare per sempre nella storia.

Decisiva per questo grande passo è stata la vittoria nello scontro diretto con le bianconere di appena una settimana fa, il primo matchpoint di una stagione diventata memorabile grazie ai tre punti conquistati in casa con la Fiorentina allo Stadio Tre Fontane, sold out per la grande occasione.

Leggi anche La Roma passa in Europa League contro il Feyenoord se… risultati e combinazioni per andare in semifinale

Il pubblico di Roma in questa stagione non ha abbandonato la squadra femminile che qualche settimana fa aveva sfiorato anche l'impresa di qualificarsi alle semifinali di Champions League dopo il doppio confronto con le veterane del Barcellona. Anche in quell'occasione le giallorosse avevano mostrato tutta la forza e la grinta che le hanno accompagnate in quest'annata storica.

Contro la Fiorentina sono bastate le reti di Giada Greggi e del capitano Elisa Bartoli per plasmare il 2-1 finale e far esplodere lo stadio di gioia, a cominciare dall'allenatore Alessandro Spugna che è riuscito a spezzare il predominio della Juventus in questa stagione, staccata per adesso di 14 punti.

"Le ragazze saranno ricordate perché Roma è qualcosa di più. Non è come vincere lo scudetto a Milano o Torino. Le ragazze lo meritano", ha commentato Fabio Capello a La7 dopo la vittoria che ha consegnato lo scudetto nelle mani delle giallorosse che continuano a stupire in una stagione diventata magica.