La Polonia vola in Qatar scortata da due caccia F-16: inizia così il viaggio per i Mondiali 2022 La nazionale polacca ha iniziato la sua avventura mondiale scortata da due aerei F16: a renderlo noto è stata la stessa federazione con un video su Twitter.

A cura di Vito Lamorte

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Mondiali in Qatar 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La Polonia sta attraversando un momento critico dal punto di vista politico in seguito all'attacco missilistico che ha provocato la morte di due persone sul suo territorio: inizialmente si parlava di un'azione russa, che avrebbe potuto avere risolti molto seri in caso di un'attivazione dell'articolo 5 sulla difesa collettiva della NATO; ma sembra che i missili fossero ucraini e il presidente polacco Duda ha affermato che "probabilmente è stato un incidente sfortunato".

Questo è il motivo per cui sono state prese delle precauzioni importanti per il viaggio della nazionale polacca per il Qatar, dove sarà impegnata per i Mondiali 2022. La selezione è stata accompagnata da due aerei da guerra per evitare qualsiasi incidente e ha comunicare questa situazione è stata la stessa federazione con un messaggio su Twitter insieme a un video: "Siamo stati scortati al confine meridionale della Polonia da aerei F16. Grazie e saluti ai piloti! ".

Chiaramente si tratta di una situazione assolutamente nuova per tutti e soprattutto per i protagonisti ma per questioni di sicurezza hanno preso questa decisione e l'aereo della nazionale è stato scortato fino al confine meridionale.

La Polonia fa parte del Girone C della Coppa del Mondo insieme all'Argentina, all'Arabia Saudita e al Messico: un girone non semplice, dove sulla carta i polacchi dovrebbero giocarsi le chance di acciuffare il secondo posto contro i messicani nel confronto del 22 novembre, un duello chiave per l'accesso agli ottavi di finale.

La Polonia ha disputato l'ultima amichevole prima del Mondiale contro il Cile e ha vinto per 1-0 grazie alla rete di Piatek a cinque minuti dalla fine. Degli ‘italiani' Arek Milik è partito titolare, che è stato sostituito al 59′ proprio dal centravanti della Salernitana, insieme a Skorupski, Glik, Kiwior e Zurkowski. Solo panchina per il portiere Szczesny, per Zielinski e per Zalewski.