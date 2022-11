Ucraina, missili caduti sulla Polonia. Nato: “Incidente”, ma Zelensky non ci sta: “Sono russi”

"Viviamo una fase complessa, la guerra sarà ancora lunga".Ad affermarlo in una intervista al Corriere della Sera è il ministro della Difesa, Guido Crosetto. "Questi bombardamenti alle infrastrutture civili servono a dare un ulteriore colpo al morale degli ucraini – spiega il ministro – La strategia russa è cambiata ed è ancora più violenta, punta a rendere impossibile ad alcuni milioni di persone affrontare l'inverno. Per non morire di freddo saranno costrette a migrare verso l'Europa. È un modo disumano di combattere la guerra, che porta a un ulteriore aggravamento". Quanto al missile caduto in Polonia, "l'ipotesi più accreditata è che sia stato un missile ucraino. Non è un incidente destinato ad aggravare una situazione più grave".