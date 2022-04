La moglie di Lewandowski lo ammette candidamente: “Sto imparando una nuova lingua” Ad alimentare le indiscrezioni di mercato che anticipano il passaggio di Lewandowski dal Bayern Monaco al Barcellona ci ha pensato sui social la signora Anna.

A cura di Alessio Pediglieri

L'addio alla Champions League da parte del Bayern Monaco ha aperto le porte ad un cambiamento che non mancherà di arrivare nel club tedesco. Una necessaria rifondazione per restare ai vertici della Bundesliga e internazionali che vedrà cambiamenti importanti all'interno del club sul fronte mercato. Lo stesso Nagelsmann commentando gli inqualificabili insulti e minacce di morte non ha nascosto il bisogno di rivedere con la società le scelte e le strategie della prossima estate. Che potrebbero riguardare anche uno dei top player dei tedeschi: Robert Lewandowski da tempo ‘chiacchierato' per una sua possibile partenza, con sua moglie Anna che ha aggiunto un elemento che non è sfuggito ai tifosi.

Dove giocherà l'attaccante polacco del Bayern Monaco, vice Pallone d'Oro, attuale top scorer in Champions League, malgrado la clamorosa eliminazione, e tra i migliori negli ultimi dieci anni nel suo ruolo? Difficile credere che resterà nel Bayern Monaco dove oramai ha dato tutto e di più e che alla soglia dei 34 anni potrebbe serenamente decidere di togliersi qualche altra soddisfazione altrove. Così fosse, non in Bundesliga per rispetto del club bavarese bensì all'estro dove non manca il classico ventaglio di proposte e scelte. Tra cui c'è da tempo quella che lo porterebbe alla corte del Barcellona.

Una indiscrezione che ha piano piano preso piede dopo l'anticipazione data da TVP Sport, media polacco che aveva rivelato come Robert Lewandowski avesse deciso di vestire la maglia del Barcellona per la prossima stagione. Secondo i rumors, sarebbe una scelta oramai definitiva, con il centravanti classe ‘88 che avrebbe già informato la dirigenza del Bayern Monaco, dove milita dal 2014, della scelta fatta, interrompendo di fatto le trattative per il rinnovo del contratto, in scadenza nel 2023. Così fosse, il Barcellona dovrà però contrattare con il club bavarese per il cartellino del giocatore che viene valutato attorno ai 65 milioni di euro. Una cifra che i catalani proveranno a far scendere vista la volontà del polacco di trasferirsi e provare una nuova esperienza in Spagna.

A tutto ciò, in queste ore si è aggiunta anche un'altra indiscrezione direttamente proveniente dalla moglie di Lewandowski, Anna, che nelle storie Instagram avrebbe indirettamente confermato quanto vociferato sul futuro professionale del marito. Come? Scrivendo in una storia che starebbe imparando lo spagnolo e chiedendo ai suoi followers cosa ne pensino: "Ciao ragazzi, sto iniziando ad imparare lo spagnolo, qualche consiglio? Fatemi sapere" ha scritto in inglese. Poca cosa, se non fosse che più in basso appare un altro messaggio: "Ciao a tutti, buona giornata da Maiorca: è bellissimo che io sia qui nuovamente. Sto iniziando a imparare spagnolo, che ne pensate?". Stesso contenuto, stessa domanda, ma questa volta in perfetta lingua spagnola…