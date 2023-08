La MLS vuole cambiare il regolamento per Messi: da marzo via libera alle soste per le nazionali Il campionato di Stati Uniti e Canada sta valutando una modifica del suo regolamento: dalla prossima stagione la MLS potrebbe fermarsi durante le partite delle nazionali.

A cura di Ada Cotugno

L'impatto di Lionel Messi sul calcio statunitense è stato devastante. Gli sono bastati pochi minuti in campo per incantare il suo nuovo pubblico con i soliti tocchi di classe che hanno portato l'Inter Miami a vincere il primo trofeo della sua storia. Tutto il movimento ha attirato grandi attenzioni, tanto che la MLS potrebbe cambiare il suo regolamento proprio a causa dell'argentino.

Il campionato di calcio al quale partecipano Stati Uniti e Canada non segue il modello europeo e il calendario non prevede pause durante le partite delle nazionali. Non c'è nessuna finestra internazionale programmata, ma questa regola potrebbe presto cambiare proprio per l'arrivo di Messi. L'idea sarebbe quindi quella di interrompere momentaneamente la stagione nelle settimane in cui sono previste le partite delle nazionali, proprio come accade in Europa.

Leo Messi esulta dopo il gol segnato in Philadelphia Union–Inter Miami, semifinale di Leagues Cup

L'Inter Miami tra pochi giorni si ritroverà senza il suo campione che risponderà alla convocazione dell'Argentina per le due partite di qualificazione ai Mondiali contro Ecuador e Bolivia, in programma il 7 e il 12 settembre. In tutto Messi salterà tre gare di campionato, quelle previste contro Los Angeles Fc, Kansas City e Atlanta. Sarà una perdita importante per tutta la squadra che ha cambiato marcia proprio grazie all'arrivo della Pulce, inarrestabile anche in questa nuova esperienza.

L'obiettivo della MLS è quello di richiamare tanti campioni anche per il futuro, così da accrescere il livello e la popolarità raggiungendo sempre più tifosi in tutto il mondo. Ed è per questo che i dirigenti della lega stanno valutando di cambiare il regolamento a partire dalla prossima stagione che comincerà nel mese di marzo. Senza le soste per le nazionali i club sarebbero penalizzati e perderebbero i giocatori più importanti per diverse partite, un fattore negativo che potrebbe essere aggirato presto allineandosi a ciò che succede normalmente nei campionati europei.