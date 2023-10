La lucidità di Szczesny sul caso Fagioli: mette il compagno di fronte alle sue responsabilità Prima di Milan-Juventus, Szczesny è intervenuto sul caso Fagioli e sulla sua squalifica senza voler fare sconti. Un’occasione anche per parlare della ludopatia.

A cura di Marco Beltrami

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Caso scommesse nel calcio ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nicolò Fagioli sarebbe potuto essere uno dei protagonisti di Milan-Juventus e invece, il centrocampista bianconero è stato costretto a saltare questa e tantissime altre partite. Sono queste le conseguenze della squalifica di sette mesi, comminatagli per il caso scommesse.

Ha deciso di autodenunciarsi il talentuoso calciatore coinvolto nell'indagine della procura di Torino insieme a Tonali e Zaniolo. Si è presentato comunque a San Siro, sugli spalti, in compagnia del suo capitano Danilo altro grande assente per infortunio. Se Allegri ha confermato alla vigilia che il club e la squadra non lasceranno mai solo il ragazzo, che potrebbe tornare in campo a maggio, anche Szczesny prima del match ai microfoni di DAZN ha detto la sua sulla situazione.

Il portiere polacco è noto per la sua schiettezza e infatti anche sul caso Fagioli non ha utilizzato scorciatoie dialettiche. È profondamente dispiaciuto per il suo compagno Fagioli, ma Szczesny non può che sottolineare gli errori commessi mettendolo davanti alle sue responsabilità: "Dispiace tanto per Nicolò. Il ragazzo ha sbagliato e pagherà le conseguenze". Un'occasione anche per estendere il discorso e approfondire anche il tema della ludopatia che coinvolge a quanto pare anche il mondo del calcio.

L'estremo difensore ha voluto tracciare la rotta, spiegando quanto sia importante oltre che punire anche aiutare chi ha sbagliato e sbaglierà: "Secondo me magari è arrivato anche il momento di pensare alle giuste conseguenze per i ragazzi malati di ludopatia perché la squalifica è giusta ad oggi. Nicolò sapeva quali sono le conseguenze però la priorità secondo me dovrebbe essere l’aiuto e non tanto la punizione. Però dispiace tanto, magari non sono obiettivo perché mi spiace per il mio collega, però è arrivato anche il momento di pensare alle giuste conseguenze".

Sulla questione nel pre-partita di Milan-Juve è intervenuto anche il ds bianconero Giuntoli: "Nicolò ha fatto un errore e pagherà". La presenza di Fagioli al seguito della squadra è la dimostrazione di quanto il gruppo non voglia lasciarlo solo: "Nicolò ha fatto un errore e pagherà. Noi gli siamo molto vicini nel percorso tecnico e sociale. Siamo una famiglia e questo è un segnale di grande vicinanza".