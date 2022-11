La Liga chiede a UEFA e Serie A di punire la Juventus: “Hanno ammesso di averci ingannato” La Liga spagnola ha chiesto ufficialmente alla Uefa e alla Serie A di punire la Juventus, che avrebbe violato il Fair Play Finanziario.

A cura di Alessio Morra

Nella serata di lunedì 28 novembre l'intero Consiglio di Amministrazione della Juventus si è dimesso.Una notizia scioccante per tutto il mondo del calcio italiano, ma questa notizia ha fatto velocemente il giro d'Europa. E mentre i tifosi bianconeri si chiedono chi sostituirà Agnelli alla presidenza della squadra, anche se pare certo che il presidente sarà Gianluca Ferrero, dalla Spagna arriva un comunicato pesantissimo della Liga che chiede alla Serie A e alla UEFA di punire la Juventus che ha ammesso di aver violato le regole.

La Liga spagnola va all'attacco e chiede dunque di adottare sanzioni contro la Juventus e lo fa ufficialmente rivolgendosi alla Uefa e alla Serie A. Chiedendo penalizzazioni in classifica e limitazioni del mercato. La Liga è stata già in passato protagonista di un duello in punta di fioretto con la Juventus e alcune squadre che avevano aderito al progetto della Super Lega, ma aveva, lo scorso aprile, pure attaccato Manchester City e Paris Saint Germain.

Questo il testo della lunga missiva pubblicata sull'account ufficiale della Liga spagnola: "Dopo le dimissioni del CdA della Juventus nella tarda serata di lunedì 28 novembre, La Liga chiede l'immediata applicazione delle sanzioni sportive al club. La Liga aveva già presentato nell'aprile 2022 alla UEFA una denuncia ufficiale contro la Juventus in cui denunciava violazioni del regolamento del fair play finanziario su cui stava indagando la Guardia di Finanza italiana.

Nello specifico, la denuncia accusava la Juventus di contabilizzare i trasferimenti al di sopra del loro fair value e di sottovalutare le spese del personale, il che costituisce una violazione del fair play finanziario della UEFA. Inoltre, la denuncia accusava la Juventus di nascondere il vero stipendio dei suoi giocatori.

Questo lunedì, nella stessa nota emessa dal Consiglio di amministrazione, i rappresentanti della Juve riconoscono gravissime irregolarità contabili finanziarie, volte anche ad ingannare le competenti autorità di fair play finanziario della UEFA, tra le altre. La Liga, con l'obiettivo di promuovere un calcio economicamente sostenibile in Europa, mantiene queste denunce nei confronti della Juventus e chiede che le autorità competenti applichino sanzioni sportive immediate al club.

La Liga è stata a lungo uno dei principali sostenitori dell'istituzione, dell'applicazione e dell'applicazione di rigide regole di sostenibilità finanziaria nel calcio. Ad aprile di quest'anno, La Liga ha sporto denuncia per violazione del fair play finanziario alla UEFA contro la Juventus, ma anche contro Manchester City e Paris Saint Germain.

La stessa competizione spagnola ha applicato le sue regole di "controllo economico" per quasi un decennio, su richiesta dei club che compongono La Liga. La sostenibilità finanziaria è fondamentale per proteggere il business del calcio. Proteggiamo il nostro calcio".