Chi è Gianluca Ferrero, il prossimo presidente della Juventus: il commercialista scelto dalla Exor Sarà Gianluca Ferrero il successore di Andrea Agnelli come presidente della Juventus: il suo nome è stato indicato dalla Exor, la holding della famiglia Agnelli che controlla il club bianconero.

A cura di Paolo Fiorenza

La Exor, cassaforte di casa Agnelli che controlla la Juventus, non ha perso tempo e ha già indicato chi sarà il nuovo presidente della Juventus al posto del dimissionario Andrea Agnelli: sarà Gianluca Ferrero. Commercialista, revisore, sindaco e amministratore di varie società, Ferrero – spiega Exor – "possiede una solida esperienza e le competenze tecniche necessarie, oltre a una genuina passione per il club bianconero, che lo rendono la persona più adeguata a ricoprire l'incarico".

Lo spazio alle suggestioni che portavano agli amatissimi capitani Del Piero e Chiellini è durato il tempo di una notte: il nome scelto da chi da 99 anni è proprietario della Juventus è qualcuno con molto meno appeal sul piano sportivo e dei sentimenti, ma con una solidissima esperienza ai fini del compito che lo attende, ricostruire il club bianconero dalle fondamenta dopo il terremoto che ha portato alle dimissioni in blocco della vecchia dirigenza.

L’organigramma dimissionario della Juventus

Ferrero è nato a Torino nel 1963 e si è laureato in Economia e Commercio nel 1988: è dottore commercialista nel settore del diritto fiscale e societario. È presidente del collegio sindacale di Fincantieri dal 2014 e vicepresidente del consiglio di amministrazione della Banca del Piemonte. Dal 1989 è iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino e dal 1995 è iscritto al Registro dei Revisori Legali. È inoltre Consulente Tecnico del Giudice presso il medesimo Tribunale.

Ed ancora: è Presidente del Collegio Sindacale di Luigi Lavazza S.p.A, Biotronik Italia S.p.A., Praxi Intellectual Property S.p.A., P. Fiduciaria S.r.l., Emilio Lavazza S.a.p.a. e GEDI Gruppo Editoriale S.p.A. Ricopre inoltre la carica di Sindaco effettivo in Fenera Holding S.p.A. ed in Techwald Holding S.p.A. Inoltre è Amministratore Unico di San Carlo 2016 Immobiliare S.r.l., componente del Consiglio di Amministrazione di Italia Independent Group S.p.A., di LOL S.r.l., di Pygar S.r.l. e di Merope S.r.l. È infine membro dell’Organo di Vigilanza de Il Sole 24 Ore S.p.A.

Si tratta, come si evince chiaramente dal suo curriculum, di una figura super tecnica, segnale chiaro – in aggiunta alla nomina come Direttore Generale di Maurizio Scanavino – che John Elkann, che riprende saldamente in mano il timone della Juve dal cugino Andrea, vuole in questo momento mettere a capo della Juventus qualcuno che abbia dimestichezza con i temi legali e societari più che calcistici. La stessa linea di condotta sarà seguita per i componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione, di profilo eminentemente tecnico: Exor comunicherà la lista completa dei candidati per il rinnovo del Cda entro i termini di legge, cioè 25 giorni prima dell'assemblea del 18 gennaio che ratificherà la nuova composizione.