"Anche gli incubi più brutti finiscono". È uno dei passi più toccanti che si leggono nella lettera dell'Inter dedicata a Christian Eriksen. Il centrocampista della Danimarca è tornato a casa dopo la grande paura e il dramma (ha rischiato di morire in campo per un arresto cardiaco), il ‘miracolo' compiuto del medico della nazionale che gli ha salvato la vita ("non c'era più battito poi è tornato con noi", ha raccontato), l'operazione al cuore che adesso ha un aiuto in più nel caso dovesse fare di nuovo i capricci (un defibrillatore sottocutaneo).

Non sono stati giorni normali, quelli che abbiamo contato da sabato – è scritto nella nota della società -, da quei momenti che ci sono parsi così lunghi e senza senso, da quello che volevamo fosse solo un brutto sogno. Per fortuna, dagli incubi, anche i più brutti, ci si sveglia. Nel silenzio rispettoso di questi giorni abbiamo condensato tutti i nostri pensieri, le nostre preghiere, anche i sospiri: quelli di sollievo, per le foto e i comunicati arrivati da un luogo che fino a qualche giorno fa non conoscevamo, il Rigshospitalet di Copenaghen. Martedì mattina il momento più bello: una foto, un sorriso, un pollice alzato. E un messaggio liberatorio: Ciao a tutti, grazie mille per i vostri messaggi da tutto il mondo. Significano molto per me e la mia famiglia. Sto bene. Eccolo, Christian Eriksen. Venerdì un altro passo: l’operazione, le dimissioni e la visita ai compagni di nazionale: È stato incredibile vedere la quantità di messaggi che mi avete dedicato. L’operazione è andata bene e considerate le circostanze sto bene. È stato bellissimo rivedere i miei compagni dopo la grande partita giocata ieri sera, ovviamente farò il tifo per loro lunedì contro la Russia.

Non si ancora se potrà tornare a giocare. Se potrà farlo in Italia, in Serie A e con i nerazzurri, oppure in un altro club all'estero è l'aspetto meno importante adesso. E in secondo piano è anche la posizione contrattuale del calciatore. Verrà valutata più in là, dopo ulteriori esami diagnostici e il colloquio che avrà con la dirigenza. Questo è il momento del riposo assoluto e della vita che per fortuna riparte.