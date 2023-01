La Juve farà ricorso contro la penalizzazione: “Colpevoli di aver violato una regola che non esiste”

La Corte federale ha accolto l'istanza per revocazione del processo plusvalenze, presentata dalla procura della FIGC, e ha riaperto il procedimento sportivo a carico della Juventus. La società bianconera è l'unica ad essere stata sanzionata con 15 punti di penalizzazione in classifica, più le dure pene per dirigenti; mentre sono stati prosciolti gli altri 8 club (Sampdoria, Pro Vercelli, Genoa, Parma, Pisa, Empoli, Novara e Pescara).

Il primo commento da parte del club bianconero è affidato ad una dichiarazione dei suoi legali, gli avvocati Maurizio Bellacosa, Davide Sangiorgio e Nicola Apa. Questa la nota ufficiale:

Poco dopo la Vecchia Signora ha pubblicato un comunicato sul proprio sito in cui ha annunciato il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.

Juventus Football Club S.p.A. comunica che la Corte Federale di Appello – Sezioni Unite, visto il ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 63 del Codice di Giustizia Sportiva proposto dalla Procura Federale, ha dichiarato ammissibile il ricorso per revocazione e pertanto revocato la pronunzia della Corte Federale di Appello, Sezioni Unite, n. 0089/CFA-2021-2022 del 27 maggio 2022 e, per l’effetto, disposto la penalizzazione di 15 punti in classifica per la Juventus da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva e l’inibizione temporanea per il Direttore Sportivo, Federico Cherubini, di mesi 16 a svolgere attività in ambito FIGC, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA. Con la pronunzia revocata la Corte Federale di Appello aveva rigettato il reclamo proposto dalla Procura Federale avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale che, a sua volta, aveva prosciolto Juventus e gli altri soggetti deferiti per insussistenza di qualsiasi illecito disciplinare in ordine alla valutazione degli effetti di taluni trasferimenti dei diritti alle prestazioni di calciatori sui bilanci e alla contabilizzazione di plusvalenze.

La Società attende la pubblicazione delle motivazioni e preannuncia sin d’ora la proposizione di ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport nei termini del Codice di Giustizia Sportiva.