La Francia di Mbappè passeggia sull’Olanda. Goleade per Austria, Belgio, Grecia e Repubblica Ceca Per le qualificazioni a Euro 2024, la Francia ha strapazzato l’Olanda 4-0 con doppietta di capitan Mbappè. Show-time di Lukaku nel Belgio: suoi i gol del 3-0 alla Svezia di Ibrahimovic. A segno anche Vlahovic in Serbia-Lituania 2-0.

A cura di Alessio Pediglieri

Le qualificazioni per Euro 2024 hanno vissuto un'altra serata importante con una serie di partite che non hanno lesinato emozioni e gol. Tanti i giocatori che militano nel nostro campionato a segno, tra cui Vlahovic con la Serbia e Lukaku con il Belgio. Ma tutti gli occhi erano puntati sulla Francia di capitan Mbappè. Che non ha deluso nel segno di Griezmann e del fenomeno del PSG.

Allo Stade de France a Saint-Denis non c'è stata possibilità per l'Olanda di rovinare la festa francese. La squadra di Deschamps ha giocato una gara magistrale per un'ora, regalando spettacolo e qualità a piene mani e chiudendo virtualmente il match in meno di mezz'ora. Merito di Griezmann, le petite diable che con i capelli fucsia si fa notare tra le maglie della difesa orange per l'1-0 quasi immediato, al 2′ minuto: assist? Di Mabppè.

Nemmeno il tempo di riprendere fiato che la Francia va al raddoppio con Upamecano per poi trovare il tris della gloria con Mbappè su uno spettacolare passaggio verticale di Tchouameni. Gara in ghiaccio, pubblico in delirio che intona la Marsigliese e che risponde alla festa dell'Argentina con uno spettacolo in campo e sugli spalti di gioia pura. Il secondo tempo è accademia, l'Olanda si risveglia ma Maignan c'è quando serve e Mbappè pone il sigillo finale sul poker francese.

Per le altre gare in programma, show time per l'Austria, con Sabitzer sugli scudi: l'attaccante del Manchester United ha segnato 2 gol e fornito un assist nel 4-1 all'Arzebaigian. Goleada, però questa volta in trasferta, anche per la Grecia: a Gibilterra tris in meno di un'ora di gioco per l'esultanza degli uomini guidati da Poyet. Gol e spettacolo anche a Praga dove la nazionale ceca non ha problemi a regolare la Polonia con un perentorio 3-1.

Bene il Belgio trascinato da Lukaku che si sveglia in Nazionale e rifila tre gol alla Svezia che lascia Ibrahimovic in panchina fino al 73′ a gara oramai compromessa. A segno un altro "italiano" allo Stadion Rajko Mitić di Belgrado, con Dusan Vlahovic che trova la via della rete, assistito dall'altro bianconero, Kostic per il 2-0 della Serbia alla Lituania.

Tutti i risultati delle Qualificazioni a Euro 2024