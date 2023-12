La Fiorentina sbanca Monza e vola in zona Champions: l’erroraccio di Di Gregorio lancia la Viola La Fiorentina batte 1-0 il Monza in trasferta grazie al gol di Beltran propiziato da una papera di Di Gregorio e sale momentaneamente al quarto posto in classifica. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

La Fiorentina batte 1-0 il Monza nel match della 17ª giornata della Serie A 2023-2024, allunga la propria striscia di risultati positivi e sale momentaneamente al 4° posto in classifica entrando dunque in zona Champions League in attesa che scendano in campo Bologna (che ospita l'Atalanta) e Napoli (impegnato nella complicata trasferta in casa della Roma).

Decisiva per la formazione di Vincenzo Italiano la clamorosa papera del portiere brianzolo Di Gregorio che con uno sciagurato rinvio ha colpito in pieno Lucas Beltran regalandogli così la terza rete consecutiva in campionato dopo quelle segnate al Franchi con la Salernitana prima e con il Verona poi.

Può sorridere dunque il tecnico dei toscani che trova continuità di risultati anche senza il suo giocatore migliore, ossia quel Nico Gonzalez infortunatosi nell'ultima gara di Conference League contro il Ferencvaros e che sarà indisponibile almeno fino a metà gennaio. E può farlo anche se, l'unica nota negativa di questa serata sembra essere proprio il sostituto del talento argentino, vale a dire Jonathan Ikoné che si è clamorosamente divorato la rete che avrebbe messo in ghiaccio la partita dopo aver seminato tutta la difesa avversaria e aggirato il portiere brianzolo.

Se Italiano può comunque sorridere, lo stesso non vale per Raffaele Palladino dato che il suo Monza, al termine di una prestazione opaca (con Terracciano che ha vissuto una serata molto tranquilla), per la seconda partita consecutiva esce sconfitto senza riuscire a segnare nemmeno un gol nonostante abbia provato varie soluzioni (è partito con l'attacco leggero con il solo Dany Mota d'avanti per poi inserire Colombo e Ciurria all'intervallo) e senza creare grossi grattacapi alla difesa avversaria anche nel disperato assalto finale.