Clamorosa papera per Di Gregorio in Monza-Fiorentina: lo sciagurato rinvio regala il gol a Beltran Un incredibile errore del portiere Di Gregorio regala il gol a Beltran in Monza-Fiorentina: l'estremo difensore brianzolo centra in pieno l'attaccante argentino con il pallone che finisce in rete.

A cura di Michele Mazzeo

Si è aperto con il botto il match della 17ª giornata della Serie A 2023-2024 tra Monza e Fiorentina con gli ospiti passati subito in vantaggio grazie ad un clamoroso errore commesso dal portiere dei brianzoli Michele Di Gregorio che ha regalato un gol all'argentino Beltran.

L'estremo difensore dei padroni di casa duetta infatti con Pablo Marì all'interno della propria area di rigore, quest'ultimo gli restituisce il pallone per eludere la pressione molto blanda del centravanti avversario e lui ha tutto il tempo per controllare e allargare il gioco sul lato opposto dove tutto solo c'era Caldirola. Di Gregorio invece colpisce la palla di prima tentando di servire nuovamente il difensore spagnolo, la mira però è sbagliata e il pallone centra in pieno lo stinco della gamba destra di Beltran finendo poi in rete tra la disperazione dello stesso portiere monzese poi consolato dai compagni di squadra.

La sagra dei clamorosi errori nei primi minuti di Monza-Fiorentina però non si esaurisce con il gol di Beltran realizzato sul tremendo svarione di Di Gregorio. Pochi minuti più tardi a prendersi la scena in negativo è l'esterno offensivo della formazione viola Ikoné che dopo aver superato tutti gli avversari e aggirato il portiere brianzolo si è divorato un gol in modo incredibile, cioè prima ritardando la conclusione a porta vuota e poi calciando addosso a D'Ambrosio direttosi sulla linea di porta per tentare un disperato salvataggio.

Un clamoroso errore che, contrariamente a quanto avvenuto per quello commesso da Di Gregorio pochi minuti prima, ha fatto disperare Vincenzo Italiano apparso evidentemente incredulo in panchina per la rete del 2-0 appena divorata dal proprio calciatore.