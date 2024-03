La FIFA si inventa un nuovo torneo a 20 squadre: partecipano Bulgaria e Vanuatu, Bolivia e Bhutan La FIFA ha annunciato la nascita di un nuovo torneo mondiale per nazionali, provenienti da tutte e sei le confederazioni: la prima edizione delle FIFA Series si svolgerà a marzo e vedrà partecipare 20 squadre divise in cinque gironi da quattro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

Appena finite Coppa d'Africa e Coppa d'Asia e dovendo attendere qualche mese per gli Europei e la Copa America che si giocheranno la prossima estate, la FIFA ha fiutato uno spazio in cui infilare un nuovo torneo, invero alquanto bizzarro. L'idea è di far affrontare tra loro squadre nazionali di tutto il mondo, provenienti da ogni angolo del globo e di livello differente, anche molto basso, mettendo a sistema delle amichevoli per attribuire un trofeo, esattamente come ha fatto l'UEFA quando si è inventata la Nations League.

Alla fine di marzo verrà sperimentato questo nuovo torneo chiamato FIFA Series, che vedrà partecipare 20 squadre divise in cinque gironi da quattro. Tutte le partite di ogni girone si svolgeranno nello stesso luogo: l'Arabia Saudita ospiterà due gironi, mentre l'Algeria, l'Azerbaigian e lo Sri Lanka ne ospiteranno uno ciascuno. Al torneo parteciperanno tra le altre tre nazionali europee, Bulgaria, Andorra e Azerbaigian, ma anche squadre classificate tra le ultime nel ranking FIFA, come l'isola di Vanuatu (170sima), quella di Bermuda (171sima), la Cambogia (179sima), il Bhutan (184simo), la Mongolia (190sima), il Brunei (194simo), lo Sri Lanka (204simo).

La nazionale dello Sri Lanka parteciperà al nuovo torneo voluto da Infantino, le FIFA Series

"Le FIFA Series sono partite amichevoli che verranno disputate da squadre nazionali di diverse confederazioni che normalmente non hanno l'opportunità di affrontarsi – ha spiegato la FIFA nell'annunciare il nuovo torneo – L'obiettivo finale delle FIFA Series è consentire una maggiore interazione calcistica internazionale, dando un contributo concreto allo sviluppo del calcio globale. Prima del lancio completo nel marzo 2026, il progetto pilota si svolgerà dal 18 al 26 marzo 2024. L'edizione pilota vedrà la partecipazione di 20 federazioni affiliate, appartenenti a tutte e sei le confederazioni, che giocheranno in quattro località in tre continenti. Algeria, Azerbaigian, Arabia Saudita e Sri Lanka ospiteranno le prime FIFA Series. Le edizioni future sono previste durante ogni finestra delle partite internazionali di marzo degli anni pari".

"Le FIFA Series rappresentano un passo avanti davvero positivo per il calcio nazionale a livello globale – ha spiegato il presidente della FIFA Gianni Infantino – Le nostre federazioni affiliate ci raccontano ormai da molto tempo del loro desiderio di mettersi alla prova contro le loro controparti di tutto il mondo, e ora possono farlo nell'attuale calendario delle partite internazionali maschili. Partite più significative consentiranno interazioni calcistiche di gran lunga più importanti per giocatori, squadre e tifosi, e daranno un contributo concreto allo sviluppo del gioco".

La composizione della fase a gironi è la seguente, con le rispettive sedi delle partite di ogni gruppo:

Serie FIFA Algeria: Algeria, Sudafrica, Bolivia, Andorra.

Serie FIFA Azerbaigian: Azerbaigian, Mongolia, Bulgaria, Tanzania.

Serie FIFA Arabia Saudita A: Capo Verde, Cambogia, Guinea Equatoriale, Guyana.

Serie FIFA Arabia Saudita B: Bermuda, Brunei, Guinea, Vanuatu.

Serie FIFA Sri Lanka: Sri Lanka, Bhutan, Repubblica Centrafricana, Papua Nuova Guinea.