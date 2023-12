La fake news sul gol in fuorigioco di Rabiot che ha falsato Juventus-Roma: mistero risolto Sui social sono piovute feroci polemiche sul gol che ha deciso Juventus-Roma. In parecchi hanno avuto dubbi sul frame che ha portato alla convalida del gol di Rabiot. In realtà i dubbi sono stati velocemente spazzati via. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

La Juventus grazie a un gol di Rabiot si è imposta di misura sulla Roma nell'ultimo match del 2023 della Serie A. Un successo che ha permesso ai bianconeri di riavvicinarsi all'Inter, ora avanti di due lunghezze. Mezza bocciatura per i giallorossi che scivolano al settimo posto (condiviso con il Napoli). Con il passare delle ore sui social si è discusso tantissimo del gol del francese, che secondo alcuni sarebbe stato mal valutato dal VAR. E in tanti hanno parlato di errore del VAR, ma non è stato così. La rete del centrocampista francese è assolutamente regolare.

La sfida tra Allegri e Mourinho è finita 1-0, il gol di Rabiot è stato decisivo, la rete è stata realizzata all'inizio del secondo tempo. Quella marcatura, frutto anche di un assist delizioso di Vlahovic, è stata vivisezionata in ogni fermo immagine e sui social c'è chi ha contestato la decisione del VAR e lo ha fatto prendendo in esame un fermo immagine dell'azione e lo ha confrontato con il replay in 3D trasmesso in televisione.

A cascata sono piovute sospetti su quel gol nonostante si tratti di fuorigioco semiautomatico. Chi ha guardato con attenzione quelle immagini, e forse ha ricordato le polemiche storiche degli Juve-Roma dei tempi di Dino Viola e Boniperti, ha contestato quell'immagine guardando la gamba di Rabiot, che è distesa nel fermo immagine reale, mentre in quello virtuale sarebbe piegata. Questo è bastato per scatenare l'inferno social con decine di proteste sui social da parte dei tifosi della Roma, che in poche parole hanno sostenuto che è stato preso in considerazione un frame sbagliato.

Quel ragionamento in realtà contiene un errore, e pure bello grosso. Perché le immagini che hanno decretato il gol del centrocampista transalpino sono prive di errore e il fermo immagine della gamba in movimento è frutto di un altro fotogramma. Praticamente la polemica social è prodotta da uno scambio di immagini, o meglio sono stati messi assieme due istanti differenti, non a caso la gamba di Rabiot si muove e da distesa diventa piegata perché si muove, ma il giocatore lo ha fatto in modo millimetrico rispetto alla spalla di NDicka.

Il frame in vui Vlahovic tocca il pallone e lo serve verso Rabiot è quella ufficiale. Lì viene applicato il SAOT e il centrocampista juventino è in gioco. Il gol è regolare, le polemiche vanno riposte in soffitta. Va detto, per amore di verità, che in una situazione al limite il SAOT – che sarebbe il fuorigioco semiautomatico – ha un grosso limite.

Perché la scelta di un singolo frame può essere decisivo, perché una sola immagine può spostare millimetri o centimetri che possono essere determinanti. Ma non è questo il caso perché il frame è quello giusto, l'immagine è esattamente quella del momento in cui Vlahovic passa il pallone a Rabiot.