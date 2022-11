La dedica commovente di Strootman al padre morto: “È difficile da accettare e lo sarà per sempre” Il centrocampista del Genoa è stato colpito nei giorni scorsi da un grave lutto. Con un post condiviso su Instagram Strootman ha reso omaggio al genitore scomparso con parole molto toccanti.

Un’immagine condivisa sui social da Kevin Strootman che, ragazzino, è in braccio ai genitori che non ci sono più.

Kevin Strootman ha ripreso ad allenarsi. Non c'è modo migliore per anestetizzare il dolore che tuffarsi nella quotidianità e nel lavoro. Si dice che la fatica aiuti a non pensare e, per certi versi, è anche così. Poi quando metti la testa sul cuscino ti accorgi di avere in testa un caos pazzesco tra immagini che tornano in mente, parole, momenti. Tutto.

Nell'ultimo turno di campionato il centrocampista olandese del Genoa non era in campo. Un grave lutto gli aveva reso impossibile pensare ad altro che non fossero gli affetti più cari. La morte del padre lo aveva scosso profondamente: ciò di cui aveva realmente bisogno in quei momenti era solo comprensione, amore, rispetto, la possibilità di elaborare quella perdita così dolorosa.

La squadra aveva una fascia nera al braccio e, in occasione della rete segnata contro il Brescia, ha mostrato la maglia numero 8 dell'ex calciatore della Roma in segno di cordoglio e di incoraggiamento. È stato come stringerlo in un forte abbraccio dinanzi all'ennesimo evento luttuoso capitato nella sua vita: un anno e mezzo fa perse la vita anche sua madre. E fu tremendo. Ti volti a guardare, non li trovi. Ti restano solo il ricordo di fotografie, alcune sfocate e ingiallite dal tempo e altre che porti stampate dentro di te assieme ai sentimenti.

Rudi Garcia chiamava Strootman la "lavatrice" per la capacità di fare il lavoro sporco nel cuore della mediana, essere giocatore di lotta e di governo, una roccia nonostante gli infortuni. Ma quando la vita ti mette di fronte a situazioni del genere puoi solo incassare il colpo e restare in piedi, in un modo o nell'altro.

Con un messaggio condiviso su Instagram l'ex giallorosso ha elaborato il lutto alla sua maniera. Ha trovato la forza di rendere pubblica la sofferenza, raccontarla al mondo esterno rendendo omaggio al genitore scomparso con parole molto toccanti.

La madre di Strootman deceduta un anno e mezzo fa.

"Papà, oggi avremmo festeggiato il tuo 63° compleanno con un sacco di torta e tanti sorrisi ma non sei più con noi – si legge nella parte iniziale del messaggio a corredo di una foto che vede un giovanissimo Strootman accanto al papà -. Adesso è difficile da accettare e lo sarà per sempre, ma sono lieto che tu abbia trovato il riposo, dopo tutte le battute d’arresto e le battaglie di questi ultimi due anni che non potevi vincere".

È stato tutto, molto più che un padre. Un punto fermo nella vita del ragazzo cresciuto un poco alla volta e divenuto uomo, quel calciatore che da ragazzino sognava d'essere. E se ha messo il cuore dentro le scarpe è anche merito del papà. "Mi mancherai. Come papà, come nonno, come mio più grande tifoso, mio allenatore e semplicemente per quello che sei stato. Ti amo papà".