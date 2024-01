La Costa d’Avorio crede di essere eliminata dalla Coppa d’Africa ed esonera il ct: finale a sorpresa Dopo la sconfitta per 4-0 contro la Guinea Equatoriale, la Costa d’Avorio ha licenziato il commissario tecnico, Gasset, certa del biscotto tra Marocco e Zambia. La vittoria dei nord-africani ha cambiato tutto, costringendo la federazione a una soluzione d’emergenza in panchina. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Rocambolesco. È il termine che meglio si addice a quanto accaduto nel Gruppo A della Coppa d'Africa 2024. La Costa d'Avorio è riuscita qualificarsi agli ottavi più per demeriti altrui che per meriti propri. Dopo la sconfitta pesante subita contro la Guinea Equatoriale (un 4-0 umiliante) sembrava a un passo dall'eliminazione mortificante anche perché Paese ospitante del trofeo.

Anzi, i vertici della federazione erano certi che, nonostante la combinazione di risultati lasciasse ancora qualche possibilità, i giochi fossero fatti. E invece… è arrivato il ripescaggio tra le migliori terze classificate (ne passano 4 su 6) di tutti i gironi. Migliori è un eufemismo, a giudicare dai numeri raccolti: 3 punti in altrettante partite (1 vittoria, 2 sconfitte) e una differenza reti penalizzante (-3).

Quanto basta perché scattasse l'esonero del ct, Jean-Louis Gasset (nella foto). Gli avevano dato il benservito a margine di un'esperienza fallimentare ma la consecutio degli eventi (inattesi) ha fatto sì che quella decisione si rivelasse troppo frettolosa. Grazie al Marocco, che ha battuto e condannato lo Zambia (1-0) estromettendolo dal lotto delle possibili ripescate, la Costa d'Avorio è tornata di nuovo in corsa.

Cosa succede ora? Per rimediare al posto vacante in panchina la federazione s'è vista costretta a mettere la più classica pezza e fare di necessità virtù. Non ha richiamato il ct licenziato ma s'è affidata a uno dei suoi collaboratori: toccherà a Emerse Fae preparare e affrontare il match degli ottavi di finale contro il Senegal di Mané e Koulibaly (tra i favoriti alla conquista del trofeo) in programma per lunedì prossimo, 29 gennaio.

Il quadro degli accoppiamenti in tabellone. Nella parte alta del tabellone c'è la sfida interessante Nigeria–Camerun (2 febbraio) il prossimo 2 febbraio. Chi passa incrocia nei quarti la vincente di Angola–Namibia, con la possibilità di misurarsi in semifinale con una delle quattro selezioni in lizza nella stessa parte di tabellone: Capo Verde-Mauritania e Marocco-Sudafrica. Nella parte bassa del tabellone c'è Egitto–Repubblica Democratica del Congo abbinata a Guinea Equatoriale–Guinea. Gli altri due ottavi di finale sono Mali–Burkina Faso e appunto Senegal–Costa d’Avorio.