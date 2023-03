Kvaratskhelia verso il ricco rinnovo di contratto con il Napoli: ma non sarà il più pagato Il rinnovo di Kvaratskhelia con il Napoli sembra dietro l’angolo, con i dialoghi avviatissimi. Ecco quanto guadagnerà il georgiano, e i dettagli del nuovo contratto.

A cura di Marco Beltrami

Il rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia è una delle priorità del Napoli. Il calciatore georgiano protagonista di una prima stagione eccezionale nella squadra di Luciano Spalletti è diventato uno degli obiettivi di mercato più caldi del panorama internazionale. De Laurentiis però ha il piano per prolungare il contratto dell'esterno offensivo, con i dialoghi che sono ben avviati.

Kvaratskhelia arrivato a Napoli quasi in punta di piedi nella scorsa estate per circa 11.5 milioni di euro ha un vincolo con il club partenopeo fino al 2027. Dopo i 14 gol e 16 assist con la maglia azzurra, il nazionale della Georgia è finito sotto i riflettori con il suo valore di mercato che è letteralmente schizzato, così come quelli di Osimhen e Kim, altri protagonisti della trionfale cavalcata del Napoli.

Anche per questo la dirigenza della società che sta dominando la Serie A e affronterà il Milan nei quarti di Champions, vuole rivedere il contratto di Kvara con il rinnovo. Tutto puntando anche sulla volontà del giocatore che si trova benissimo ed è innamorato di Napoli, come confermato in più di un'intervista in cui ha chiarito di non "vedere" altre squadre in Italia se non quella azzurra.

Quali sono i particolari del nuovo contratto di Kvaratskhelia con il Napoli? La stella classe 2001 sembra destinato a firmare un prolungamento fino al 2028, con un aumento dell'ingaggio che dovrebbe permettergli di passare dall'incassare un milione di euro netto di stipendio, a prenderne 2.5 più bonus legati a determinati obiettivi. In pratica, l'ex Dinamo Batumi potrebbe arrivare a percepire 4 milioni di euro.

Uno stipendio importante ma non il più alto in casa Napoli. Il club dall'anno scorso ha avviato una politica al ribasso degli ingaggi, e attualmente quelli più importanti sono di Osimhen e Lozano, che percepiscono 4.5 milioni.

E nel nuovo contratto di Kvaratskhelia ci sarà una clausola rescissoria? A quanto pare no, in modo che il Napoli potrà in caso di eventuale cessione alzare l'asticella delle richieste. Basti pensare che solo oggi il ragazzo è quotato dal club sul mercato più di 100 milioni. Attenzione però perché il Napoli non sembra avere intenzione di ascoltare offerte almeno fino al 2024. Kvaratskhelia potrà regalare dunque ancora gioie ai tifosi azzurri.