Kulusevski ricostruito da Conte: lo ha squadrato e ha capito qual era il problema In Inghilterra è Kulusevski mania, lo svedese sta trascinando il Tottenham alla qualificazione alla prossima Champions League: c’è tanto di Antonio Conte nella sua riesplosione.

A cura di Paolo Fiorenza

In Inghilterra ormai è Kulusevski mania: l'esterno d'attacco – adesso lo si può indicare col suo ruolo definito, visto che Antonio Conte gli ha ritagliato una collocazione tattica fissa, dandogli quelle certezze perdute alla Juventus – è diventato a tutti gli effetti un pilastro del Tottenham reduce da quattro vittorie consecutive e prepotentemente risalito al quarto posto in Premier League. Il 21enne svedese forma con Harry Kane e Son Heung-min il tridente semplicemente più devastante dall'inizio del 2022: gol e assist in quantità industriale.

Dejan Kulusevski – al pari di Rodrigo Bentancur, l'altro acquisto di gennaio proveniente dalla Juve – si è ambientato a Londra a tempo di record, dopo qualche mugugno iniziale di critica e tifosi che erano un po' prevenuti per il fatto che i due nuovi arrivati erano di fatto degli scarti del club bianconero. Eppure è bastato poco per trasformare le accuse al Ds Fabio Paratici di ‘favorire' la sua vecchia società supervalutando dei giocatori non all'altezza, in esaltazione dei medesimi calciatori quando hanno dimostrato il loro valore in campo in un torneo super competitivo come quello inglese.

Oltremanica sono in molti adesso a ritenere Kulusevski il miglior acquisto del mercato di gennaio e se le abilità del giocatore sono tutte lì da vedere, c'è sicuramente tanto merito di Conte nella sua riesplosione ai livelli del Parma. Dietro il grande rendimento dello svedese ci sarebbe un diktat datogli dal tecnico leccese, che gli avrebbe ‘sistemato' la dieta, esattamente come aveva fatto per Romelu Lukaku all'Inter. Secondo quanto svela l'Express, Conte avrebbe proibito a Kulusevski due cose: mangiare dolci e bere bevande zuccherate.

Del resto, l'ex Ct della Nazionale al suo arrivo al Tottenham nello scorso novembre aveva messo subito in chiaro le sue regole a tavola valide per tutti: niente condimenti né bibite zuccherate. Per lo svedese è stato aggiunto anche il divieto dei dolci: adesso beve solo acqua o bevande proteiche, gli effetti della ‘cura Conte' sono sotto gli occhi di tutti.