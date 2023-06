Koulibaly è arrivato in Arabia Saudita: la sua storia al Chelsea si è spenta in meno di un anno Arrivato tra il grande entusiasmo del pubblico, Koulibaly lascia il Chelsea a meno di un anno dal suo arrivo: oggi è sbarcato in Arabia Saudita.

A cura di Ada Cotugno

L'avventura al Chelsea di Kalidou Koulibaly è durata soltanto nove mesi. Dopo le belle stagioni trascorse al Napoli il difensore ha scelto la strada della Premier League, prendendo in eredità la maglia e il numero che erano appartenuti al mitico John Terry, idolo indimenticabile da quelle parti.

Un trasferimento accolto con grande clamore a Londra: già da tempo il difensore era nel mirino di alcune squadre inglesi e per il Chelsea sembrava il nome perfetto per poter rinforzare la difesa al fianco di una colonna come Thiago Silva. Le ottime premesse sono state spazzate via in poco tempo, quando le prestazioni del senegalese non hanno rispettato le aspettative.

Qualche errore di troppo, poco feeling con i compagni e tante turbolenze tra panchina e società. Così Koulibaly ha perso la centralità nel progetto, diventando soltanto una seconda scelta per i tre allenatori che si sono avvicendati alla guida della squadra nello scorso campionato.

Alla fine l'avventura non è andata a buon fine e dopo appena un anno al Blues il difensore ha accettato l'offerta dell'Al-Hilal e si è trasferito in Arabia Saudita. A breve arriverà l'annuncio ufficiale, ma intanto il giocatore è già arrivato nella sua nuova città, pronto per cominciare un nuovo capitolo come dimostrano dei video diffusi sul web che hanno immortalato l'uscita dall'aeroporto.

Nessuno un anno fa avrebbe immaginato per lui una parabola così veloce. In Premier League è arrivato come uno tra i migliori difensori disponibili sul mercato, forte dell'esperienza al Napoli che gli ha permesso di affermarsi ad alti livelli. Finito il ciclo in azzurro, il passaggio in Premier sembrava la naturale continuazione della sua carriera.

Invece tutto è andato storto, tanto da portare alla rottura dopo soltanto un anno. Koulibaly ricomincerà dall'Arabia Saudita, come tanti compagni di squadra del Chelsea che da esuberi sono diventati affari d'oro per il campionato saudita.