Kolarov comincia la sua esperienza da allenatore da una nazionale: guiderà la Serbia Under21 La Serbia Under 21 ha deciso di affidare la panchina a Kolarov: sarà la sua prima esperienza da allenatore, l’obiettivo sono gli Europei di categoria 2027. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Kolarov torna in patria per dare il via alla sua carriera da allenatore: il nuovo capitolo della sua carriera nel mondo del calcio lo porta dritto su una panchina di una nazionale con la chiamata della Serbia Under21 che lo ha scelto per portare avanti questo progetto.

Una svolta inedita per l'ex giocatore di Lazio, Roma e Inter che torna in patria dopo aver appeso gli scarpini al chiodo. Dal suo ritiro come giocatore ha già provato nuove esperienze nel mondo del calcio, ma l'esperienza come direttore sportivo del Pisa è durata solo poche settimane e si è conclusa con un velo di mistero.

Kolarov sarà il ct della Serbia U21

Un incarico prestigioso per l'ex giocatore che affronterà la sua prima esperienza come allenatore in patria, alla guida di una nazionale giovane e con tantissima voglia di riscatto. Già da mesi si vociferava il suo arrivo, caldamente voluto dal segretario generale Branko Radujko che ha lavorato per averlo in panchina il prima possibile. In realtà la concorrenza per quel posto era tanta, ma Kolarov ha avuto la meglio anche contro allenatori con molta più esperienza, come il commissario tecnico della Slovenia Stojanović.

Sarà l'ex nerazzurro a guidare la selezione giovanile della Serbia verso il riscatto: il suo arrivo infatti coincide con l'esonero di Ljubinko Drulović che non è riuscito a ottenere la qualificazione agli Europei 2025. La prima missione per Kolarov sarà quella di dare stabilità a tutto il gruppo, selezionarsi la rosa ideale e provare a competere per i prossimi obiettivi. La federazione serba vorrebbe ottenere grazie a lui la qualificazione agli Europei 2027, uno dei traguardi che gli sono stati richiesti per ottenere la conferma a lungo termine.