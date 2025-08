Kaio Jorge continua a regalare spettacolo al Cruzeiro: l’ultimo assist dell’ex Juve è sensazionale

Kaio Jorge non smette di sorprendere. L'attaccante del Cruizeiro l'abbiamo conosciuto in Italia in questi anni alla Juventus dove è esploso, si è consacrato, prima del prestito al Frosinone. Un percorso, quello in bianconero, contrassegnato però da qualche infortunio di troppo che ne ha rallentato la crescita ma non il talento. Quello resta. E infatti Kaio Jorge sta dimostrando il suo enorme potenziale proprio dopo il trasferimento definitivo in Brasile al Cruzeiro dove tutti ormai parlando di lui. In Brasile le sue giocate sono dimenticate quasi normalità.

L'ultima proprio in occasione della vittoria di ieri 2-0 contro il Botafogo quando Kaio Jorge si è reso protagonista di un assist sensazionale nei confronti del compagno di squadra Matheus Pereira il quale ha dovuto solo appoggiare in rete un pallone perfetto dell'ex juventino. Più di 50 metri di campo per portarsi davanti alla porta avversaria partendo dalla metà campo del Cruzeiro. È stata questa l'incredibile distanza percorsa da Kaio Jorge il quale è riuscito ancora una volta a rendersi protagonista facendo conoscere – a chi ancora non l'avesse notata – la sua incredibile classe.

Nell'azione in oggetto, con il punteggio di 1-0 in favore del Cruzeiro, Kaio Jorge si rende protagonista di una cavalcata pazzesca iniziata quasi dalla sua metà campo. L'ex attaccante della Juventus si beve due avversari in velocità che invano hanno provato a rincorrerlo. A quel punto Kaio Jorge si è portato fino all'interno dell'area di rigore servendo l'assist al bacio per il compagno di squadra.

L'incredibile rendimento di Kaio Jorge in Brasile

Una rete bellissima e di pregevole fattura vista come è avvenuta. Kaio Jorge in questo momento si è portato un bottino importante di 17 presenze, 13 gol e 5 assist in campionato toccando la vetta attualmente occupata dallo stesso attaccante ex Juventus seguito da Giorgian de Arrascaeta con 10 marcature in forza al Flamengo. Per Kaio Jorge di fatto si tratta di una rinascita in un'età ancora giovane e in grado di poter sognare in grande tra futuri trasferimenti in top club europei e la nazionale brasiliano di Carlo Ancelotti.