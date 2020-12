Il Collegio di Garanzia del Coni ha accolto, nella giornata di martedì, il ricorso del Napoli ha cancellato il 3-0 a tavolino in favore della Juventus per la partita non giocata lo scorso 4 ottobre, e contestualmente ha anche cancellato il punto di penalizzazione al Napoli. Ora dopo le numerose polemiche prodotte da questa sentenza un po' tutti si chiedono quando verrà recuperata la partita tra le squadre di Gattuso e Pirlo, valida per la 3a giornata. La Lega di Serie A con un breve comunicato ha ufficialmente rinviato a data da destinarsi la partita tra la Juventus e il Napoli:

Preso atto della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport, Prot. n. 01260/2020 emessa in data 22 dicembre 2020, si comunica che la gara di Serie A Tim Juventus-Napoli, valevole per la terza giornata di andata e programmata per domenica 4 ottobre 2020, è rinviata a data da destinarsi.

Quando si giocherà Juventus-Napoli

Difficile trovare una data per il recupero della partita tra la Juventus e il Napoli. In questo momento non ci sono date libere e la Lega con il breve comunicato fa capire che l'incontro tra bianconeri e azzurri non verrà disputato a breve. I prossimi mercoledì sono tutti occupati. C'è un turno infrasettimanale il 6 gennaio, ci sono gli ottavi di Coppa Italia il 13 gennaio, la Supercoppa Italiana la settimana seguente. Poi si valuterà e si vedrà se Juventus e Napoli proseguiranno il loro cammino in Coppa Italia e successivamente anche nelle coppe europee. Dunque tutto rinviato ai mesi prossimi, ma in linea puramente teorica si potrebbe disputare Juventus-Napoli anche direttamente nel mese di maggio, cioè sul finire del campionato.