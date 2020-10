Maria Rosaria Granata dell'Asl Napoli 2 Nord è intervenuta sul caso del divieto di trasferta per il Napoli ai microfoni di Radio Kiss Kiss. La dirigente ha sottolineato di non aver ricevuto pressioni da parte del club azzurro in vista del match poi non disputato con la Juventus, chiarendo che il tutto è nato già dopo la positività di Zielinski. La dottoressa Granata ha sottolineato che se la partita si fosse giocata a Napoli, allora forse ci sarebbe stato il via libera.

Queste le parole della dirigente dell'Asl Napoli 2 Nord, dopo il caso di Juventus-Napoli e del divieto di trasferta per gli azzurri: "Abbiamo mandato mail al Napoli dove impedivamo ai contatti dei suoi positivi di viaggiare per evitare rischi sulla salute di tutte le persone che sarebbero entrati in contatto con loro. Dal personale dell'aereo dell'albergo o i giocatori della Juve". Nessuna pressione da parte del club di De Laurentiis: "Non abbiamo ricevuto assolutamente telefonate o pressioni dal Napoli. Appena mi è stata comunicata la positività di Zielinski abbiano agito di conseguenza. Il protocollo va cambiato perché la situazione epidemiologica è diversa. In Campania siamo primi nei contagi". Cosa sarebbe successo se il match si fosse giocato a Napoli? La dirigente è chiara: "Se si fosse giocato a Napoli probabilmente avremo consentito il trasferimento allo stadio dei calciatori del Napoli perché i contatti sarebbero stati limitati e si sarebbe potuto agire in sicurezza".

Nel frattempo aumenta l'attesa per l'esito dei nuovi tamponi a cui si sono sottoposti i giocatori del Napoli I risultati previsti inizialmente in serata, potrebbero in realtà arrivare domattina, stando a quanto dichiarato dal professor Mirone, responsabile scientifico della consulta medica e dei tamponi del club azzurro ai microfoni di Radio Kiss Kiss. D'altronde al momento non c'è nessuna urgenza visto che il campionato è fermo e i giocatori sono in attesa di iniziare il ritiro di isolamento a Castel Volturno.

Non arriveranno dunque in serata i tanto attesi risultati sui tamponi effettuati dai giocatori del Napoli in mattinata. Il professor Mirone ha infatti spiegato: "Non sono pervenuti gli esiti dei test sui calciatori del Napoli. L'esito probabilmente domani mattina, non c'è l'urgenza dei risultati perché il campionato è fermo". C'è grande attesa per l'esito dei test, che permetterà di capire se oltre a Zielinski ed Elmas ci sono altri giocatori positivi al Coronavirus tra le fila del gruppo a disposizione di Gennaro Gattuso. Solo dopo l'arrivo dei risultati, scatterà per la squadra l'isolamento anticovid nell'hotel di Castel Volturno. Due settimane in una "bolla" per i giocatori che potranno allenarsi senza avere contatti con l'esterno.

Con gli ultimi risultati si avrà un quadro definito dunque della situazione contagi in casa Napoli, dopo che la squadra di Gattuso su indicazione della Asl non è partita in direzione Torino nel week-end non presentandosi per il match contro la Juventus. Una situazione su cui la Procura federale ha aperto un'indagine, per verificare la corretta applicazione delle procedure relative ai protocollo sanitari del Cts da parte del Napoli. A tal proposito anche il Giudice sportivo ha deciso di prendere tempo prima del verdetto sulla sfida e la possibile penalizzazione di un punto in classifica della società partenopea con sconfitta a tavolino contro la Juventus.