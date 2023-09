Juventus in vendita, l’indiscrezione sulla decisione della famiglia Agnelli: quanto costerà Dopo 100 anni potrebbe terminare l’era Agnelli alla Juventus: la famiglia apre alla vendita dei bianconeri, considerati non più sostenibili viste le ingenti perdite.

A cura di Ada Cotugno

Dopo cent'anni esatti la Juventus sarebbe pronta a un clamoroso cambio di proprietà. Il 24 luglio i bianconeri hanno festeggiato il loro centenario, ma meno di due mesi dopo la situazione sembra essere cambiata, con il club che non è più sostenibile. Secondo le indiscrezioni di Il Giornale infatti la società è stata messa in vendita e il processo di addio è già inesorabilmente cominciato.

Nessun passo indietro da questo punto in poi: i prossimi mesi potrebbero segnare la fine di una lunga era, fatta di vittorie e grandi campioni, che lascerebbe spazio a nuovi progetti per il futuro. La fase di vendita non sarà sicuramente rapida, soprattutto perché l'attuale proprietà dovrebbe trovare un acquirente serio e in grado di risollevare la squadra dopo gli ultimi anni, travagliati sia in campo che fuori, e soprattutto che possa garantire la continuità economica.

Per il quotidiano milanese il club si trova "sull'orlo del collasso, con un bilancio devastato tra perdite e debiti, con la prospettiva, sollecitata dalla stessa famiglia, dopo un’opera di bonifica contabile, di essere messo sul mercato".

Una situazione che quindi aprirebbe alle clamorose prospettive di vendita. Prima però bisognerà sistemare la condizione contabile e arginare le perdite (che a oggi si aggirano sui 240 milioni di euro), un'impresa sicuramente complicata ma che non è impossibile. E Il Giornale ha lanciato l'indiscrezione anche sul possibile prezzo di vendita: per prelevare la Juventus dalla famiglia Agnelli e porre fine alla storia cominciata nel 1923 servirebbero circa 1.5 miliardi di euro.

Per procedere alla vendita però bisognerà riportare ordine tra i conti e cercare di risanare le perdite degli ultimi anni. Oltre al passivo da 250 milioni ci sono ricavi a quota 600 e debiti superiori, fino a un valore di Borsa di 800 milioni. Numeri importanti che rendono l'operazione sicuramente difficile, ma non impossibile: la famiglia Agnelli ha già preso la sua decisione.