La Juventus è alle prese con una stagione del tutto particolare. Ottima in Champions League, ma per niente positiva, almeno stando alla classifica, in campionato. Per questo il club sta pensando di intervenire sul mercato di gennaio, ma senza spendere molto. Gli ingaggi di Khedira e Bernandeschi, in uscita, pesano molto e per questo i bianconeri dovranno prima cedere questi giocatori per poi pensare eventualmente ad una nuova operazione in entrata.

Sta di fatto che la Juventus dovrà però fare i conti con i vari giocatori girati in prestito in estate, proprio per non gravare sulle casse bianconere, ma che a giugno saranno di nuovo nella rosa dei bianconeri: Douglas Costa, Daniele Rugani e Mattia De Sciglio. Giocatori che Pirlo non ha ritenuto necessari per il suo percorso alla Juventus e che sono andati rispettivamente in prestito al Bayern Monaco, Rennes e Lione. Per il brasiliano, il Bayern Monaco ha già fatto capire che non eserciterà alcun riscatto in estate, mentre è ancora da capire la situazione relativa al centrale e al terzino ex Milan che sono in Ligue 1 con due club molto ambiziosi in chiave europea.

La situazione dei giocatori in prestito in casa Juventus

Luca Pellegrini e Marco Pjaca, al momento al Genoa, sono giocatori che la Juventus ha girato in prestito per farli crescere. Il primo soprattutto per non tenerlo fermo in una stagione fondamentale, magari anche in chiave Europeo nel caso in cui Mancini ritenesse opportuno di portare l'ex azzurro, il secondo invece, per recuperare dall'infortunio che l'ha tenuto fermo da tempo. Ma le situazioni che richiedono maggiore attenzione, sono soprattutto quelle legate a Douglas Costa, Rugani e De Sciglio. Il primo ha collezionato solo 7 presenze e 1 gol in Bundesliga con il Bayern Monaco per un totale di 16 presenze, coppe comprese, di 538′. Non sempre titolare ma neanche sempre in panchina, il brasiliano si è ritagliato uno spazio che però non basterà per arrivare al riscatto del club tedesco.

Per Rugani invece, sta andando decisamente peggio al Rennes. Dopo la prima presenza da titolare contro il Digione e la panchina contro gli Angers, è arrivato un infortunio alla coscia che non gli ha permesso più di scendere in campo. Solo 1 presenza in campionato e 1 in Champions per lui. Meglio sta andando solo a Mattia De Sciglio che in Ligue 1 ha collezionato 9 presenze con la maglia del Lione anche se per pochissime volte dal primo minuto. Numeri alla mano, la Juventus potrebbe trovarseli nuovamente in rosa a gennaio e capire in che modo e con quale formula cederli per sperare di guadagnare qualcosa dalla loro cessione. Ma non sarà per niente facile.