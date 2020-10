Durante l'assemblea degli azionisti della Juventus, chiamata ad approvare il bilancio del club bianconero, chiuso in passivo il 30 giugno scorso, il presidente Andrea Agnelli ha comunicato ufficialmente il nuovo incarico di Federico Cherubini: da oggi nuovo ‘Football Director', a fianco del confermato Fabio Paratici che mantiene la responsabilità diretta della prima squadra. Precedentemente inserito nell'organigramma con la qualifica di ‘Head of Football Teams & Technical Areas', Cherubini è dunque all'alba di una nuova e importante esperienza all'interno del club campione d'Italia.

Nato nel 1971 a Foligno, e laureatosi con successo all’Università degli Studi di Perugia, Federico Cherubini è entrato nella Juventus nel 2012 come responsabile del settore giovanile ed ha avuto il compito di dar vita alla progetto dedicato alla formazione Under 23 bianconera, prima di diventare a tutti gli effetti il braccio destro di Paratici e occuparsi di scouting e mercato.

Dalle soddisfazioni con il Foligno allo scandalo Suarez

Ex calciatore (è stato capitano del Foligno, sfiorando la promozione in Serie B), ha fatto una lunga gavetta cominciando da direttore generale proprio nel club della sua città natale e arrivando a colpire l'attenzione di Marotta e Paratici, che nel 2008 tentarono invano di portarlo alla Sampdoria. Prima dell'annuncio del nuovo incarico, il suo nome era tornato a riempire le pagine dei giornali anche qualche settimana fa durante lo scandalo dell'esame farsa di Luis Suarez. Secondo fonti arrivate da Torino, fu infatti lui (e non Paratici) a contattare il rettore dell'Università per stranieri di Perugia, Maurizio Oliviero, per organizzare l'incontro tra l'attaccante uruguaiano e i professori dell'università umbra.