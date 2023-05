La penalizzazione della Juventus fa esultare l’Arsenal: aspettavano quel -10 con ansia Prima che i bianconeri fossero sanzionati ancora una volta dalla Corte d’Appello Federale, i Gunners erano inseriti in una fascia del sorteggio pericolosa. Con la Juve fuori dai giochi il coefficiente aiuta gli inglesi.

La Juventus penalizzata di dieci punti in classifica per la vicenda delle plusvalenze e fuori dalla zona Champions League fa felice l'Arsenal. In realtà, i guai per i bianconeri potrebbero essere peggiori sia alla luce delle decisioni che prenderà la Uefa sia per i processi sportivi che ancora l'attendono (manovre stipendi, rapporti con agenti, partnership con altre società). Di fatto, una prima conseguenza/beneficio c'è e si riflette sulla prossima composizione dei gironi della prossima edizione della Coppa.

Prima che venga effettuato il sorteggio le squadre qualificate sono inserite in quattro urne/fasce. Nella prima ci sono le vincitrici dei rispettivi campionati oltre alle detentrici dei titoli 2022-2023 (Europa League oltre alla stessa Champions). Le altre tre sono configurate tenendo conto dei coefficienti Uefa di ogni club. In buona sostanza, il punteggio nel ranking ha un peso importante e può aiutare a sventare il più classico gruppo di ferro.

La Juve di Allegri è settima in Serie A dopo il –10 inflitto dalla Corte d’Appello Federale.

È il caso dei ‘Gunners' che nella speciale graduatoria continentale sono al 23° posto (76.000) e, prima che la classifica di Serie A fosse di nuovo stravolta per il -10 inflitto ai bianconeri, erano destinati alla terza fascia. Ovvero, si sarebbero ritrovate in un girone con le formazioni (sulla carta) più forti d'Europa contenute nelle urne 1 e 2. Adesso invece scalano in "pot 2" che attualmente annovera Bayern Monaco, Real Madrid, Manchester United, Inter, Atletico Madrid, Lipsia e Porto. Non giocare contro di loro nei gironi offre qualche opportunità in più per arrivare alla fase a eliminazione diretta.

Il Milan, che ha guadagnato una posizione (ora è 4° in campionato), è stato il primo favorito da una situazione del genere. E il fatto che con ogni probabilità (ma per avere la certezza bisogna vedere cosa accade nelle prossime due giornate) saranno proprio i rossoneri a prendere il posto della Juve è una variabile positiva per l'Arsenal che ha un coefficiente superiore a quello del ‘diavolo' (50.000).

Qual è la struttura attuale delle quattro urne della Champions? Nell'attesa che il quadro delle classifiche siano definitivo la composizione è la seguente:

1ª fascia – Manchester City, Roma o Siviglia, Barcellona, Napoli, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Benfica, Feyenoord.

2ª fascia – Bayern Monaco, Real Madrid, Manchester United, Inter, Atletico Madrid, Lipsia, Porto, Arsenal.

3ª fascia – Shakhtar Donetsk, Salisburgo, Dinamo Zagabria, Rangers, Milan, Braga, Lazio, Stella Rossa.

4ª fascia – Copenaghen, Young Boys, Real Sociedad, Galatasaray, Celtic, Newcastle, Union Berlino, Lens.

Tabella alla mano la formazione di Pioli sarebbe in terza fascia, i Gunners in seconda. Napoli (1ª fascia) e Roma (sempre che vinca la finale di Europa League col Siviglia), Lazio e Milan (3ª fascia) sono le italiane che potrebbero essere sorteggiate nello stesso gruppo della squadra di Arteta.