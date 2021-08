Juve flop ma anche l’arbitro Ghersini finisce sotto accusa: manca un rigore su Dybala In Juventus-Empoli, oltre alla squadra di Allegri protagonista in negativo anche l’arbitro Ghersini. La moviola del match che si è chiuso con il sorprendente successo dei toscani, inchioda il direttore di gara protagonista di un errore in occasione del mancato rigore su Dybala. Il Var non è intervenuto.

A cura di Marco Beltrami

"Gli alibi sono per i perdenti e per i deboli". Così parlò Massimiliano Allegri alla vigilia di Juventus-Empoli. Nessun attenuante per la squadra bianconera protagonista di una prestazione molto deludente contro i toscani, capaci d'imporsi 1-0 allo Stadium. La formazione di casa però non è stata l'unica a fare flop, visto che anche l'arbitro Ghersini ha vissuto una serata storta, culminata nell'errore sul contatto tra Luperto e Dybala che poteva essere sanzionato con il rigore a favore della Juventus.

Serata storta dunque per la Juventus contro l'Empoli fotografata nel migliore dei modi dal labiale di Chiellini ad Allegri nel finale in panchina. I bianconeri non sono stati troppo fortunati anche per la direzione di gara dell'arbitro Ghersini, molto deludente. Il classe 1985 si è reso protagonista di una serie di errori, non vedendo almeno due evidenti deviazioni di difensori toscani, e una bianconera e non assegnando tre corner che sembravano solari. L'episodio più grave però è arrivato a metà primo tempo quando non è intervenuto su un contatto Luperto-Dybala in area toscana.

La moviola dell'episodio sembra lasciare pochi dubbi visto che il piede destro dell'ex Napoli tocca il piede destro dell'argentino, abile nella protezione di palla. Ghersini ha deciso di far proseguire, senza dubbi, tra le proteste dell'argentino che è stato "rimproverato" dall'avversario che lo ha accusato di una presunta simulazione. Il Var in questa occasione non è intervenuto perché in termini di regolamento, non è stato considerato chiaro errore, ed è stata considerata come buona la scelta dell'arbitro. Un episodio che ha fatto discutere e che rappresenta una macchia sulla gestione del match da parte di Ghersini.