Un altro calciatore ha svolto un esame di italiano per ottenere la cittadinanza italiana, questa volta la prova si è svolta regolarmente a differenza di quanto accaduto la scorsa settimana con Luis Suarez, che ha sostenuto un esame farsa. Ha tenuto una prova esame Juan Guillermo Cuadrado, calciatore della Juventus che è in Italia da quasi un decennio e pare che brillantemente abbia superato la prova.

Cuadrado supera la prova d’esame di italiano

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’ il jolly della Juventus ha sostenuto e passato l’esame di italiano per ottenere la cittadinanza, ha fatto questo passo per diventare comunitario. Cuadrado ha svolto la prova in una sessione organizzata dall’Università di Siena in una sede a Torino, una pratica in uso nell’ateneo toscano che ha già effettuato esami in sedi distaccate. Cuadrado ha superato la prova e quindi otterrà il livello B1. Così dalla prossima stagione l’ex calciatore di Lecce, Udinese e Fiorentina verrà assimilato ai comunitari e libererà uno slot per i calciatori extracomunitari.

L’esame farsa di Suarez

Probabilmente del superamento dell’esame di italiano di Cuadrado non sarebbe nemmeno parlato se non ci fosse stato il caso Suarez. L’attaccante uruguaiano la scorsa settimana si è presentato a Perugia dove ha effettuato un esame che è stato poi definito una farsa. Così è stato, perché la prova era concordata. Gli esaminatori avevano, addirittura, mandato un pdf con le domande per l’esame a Suarez, che nei giorni precedenti aveva così avuto modo di prepararsi e di riconoscere, quando doveva e l’esame era diventato per immagini, un cocomero e un supermercato. L’indagine era partita nei mesi scorsi con il lavoro della Procura di Perugia e della Guardia di Finanza che ha portato alla scoperta di irregolarità in occasione dell’esame svolto proprio dall’attaccante Luis Suarez.