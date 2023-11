Jorginho si rifiuta di stringere la mano a un giocatore avversario: “Non penso sia accettabile” Jorginho è sceso in campo con la fascia da capitano, ma alla fine della partita ha ignorato un avversario: “Non ha mostrato la sua sportività, stringere la mano fa parte dello sport”

A cura di Ada Cotugno

La vittoria del Newcastle contro l'Arsenal è finita in un mare di polemiche, ma non c'è soltanto il VAR a far arrabbiare i tifosi dei Gunners. Subito dopo la partita Mikel Arteta ha preso una posizione forte contro la decisione dell'arbitro di convalidare il gol vittoria di Anthony Gordon. "È imbarazzante, mi vergogno" ha commentato l'allenatore, ma anche dall'altra parte sono state mosse accuse pesanti nei confronti di una vecchia conoscenza del calcio italiano.

Jamaal Lascelles, storico capitano dei Magpies, ha puntato il dito contro Jorginho. Il centrocampista italo-brasiliano è sceso in campo indossando la fascia da capitano ma i suoi atteggiamenti sono stati duramente criticati dagli avversari che lo hanno accusato di non aver rispettato il suo ruolo.

Le immagini hanno catturato Jorginho che alla fine della partita è rientrato direttamente negli spogliatoi senza stringere la mano al capitano del Newcastle che è stato completamente ignorato. E nel post partita non sono mancate le gravi accuse, riportate anche dal DailyMail: "Il loro capitano, Jorginho, non ha voluto stringermi la mano dopo la partita! Ero furioso… Non mi rifiuterei mai di stringere la mano al capitano avversario. In campo puoi discutere quanto vuoi, ma stringere la mano fa parte dello sport".

Una critica aperta nei confronti del centrocampista dell'Arsenal che dopo la partita è entrato nell'occhio del ciclone. Tutta la squadra era ovviamente alterata per il risultato, la prima sconfitta trovata in tutto il campionato e che li ha fatti scivolare al quarto posto in classifica.

Con in nervi tesi per le decisioni arbitrali il suo gesto ha fatto ancora più clamore, soprattutto perché è stato definito antisportivo da Lascelles: "Devi solo mostrare la tua sportività. Lui no, quindi sono contento che abbiamo vinto. Giocatori così… non penso sia accettabile. È il loro capitano! Sono successe molte cose durante la partita, ma siamo riusciti a mantenere una testa fredda".