James e Diaz inventano, Munoz in acrobazia annichilisce la Spagna: la Colombia è uno spettacolo La Colombia Néstor Lorenzo è uno spettacolo e vince per la prima volta nella storia contro la Spagna con un gol bellissimo: James e Diaz inventano, Munoz insacca con un un'acrobazia favolosa la rete decisiva.

A cura di Vito Lamorte

Daniel Munoz ha segnato un gol straordinario con cui ha dato la vittoria per 1-0 alla Colombia nell'amichevole contro la Spagna. È la prima volta che i Cafeteros vincono contro la Roja: un risultato storico che è arrivato sul terreno di gioco de London Stadium, lo stadio Olimpico di Londra dove gioca le partite di casa il West Ham.

Ci sono voluti 61 minuti perché la squadra di Nestor Lorenzo sbloccasse la situazione ma l'azione è di quelle indimenticabili: James Rodriguez e Luis Diaz inventano e Munoz realizza in acrobazia una rete che resterà nella storia della nazionale colombiana, oltre ad essere uno spettacolo per gli occhi di tutti gli amanti del calcio.

Sconfitta inattesa per la Spagna, una delle avversarie dell'Italia nel girone di Euro 2024.

L'azione del gol della Colombia è davvero uno spettacolo: Arias appoggia a Moijca, che trova subito James Rodriguez. El Bandido con soli tre tocchi si gira, controlla la palla e lancia sulla corsa Luis Diaz. L'esterno offensivo del Liverpool vince il corpo a corpo con Daniel Vivian e dopo averlo dribblato ha crossato verso il centro dell'area.

Dalla corsia opposta arriva Daniel Munoz, che prende il tempo giusto e balza in aria per colpire la palla in rete al volo: un'acrobazia bellissima che manda in estasi i tifosi colombiani presenti allo stadio di Londra.

La Colombia arrivava a questa partita forte di 19 risultati utili consecutivi, ovvero la loro miglior striscia degli ultimi 30 anni: prosegue l'imbattibilità per i Cafeteros che volano così a 20 partite senza conoscere il sapore della sconfitta e dimostrano di essere una squadra in grande crescita, da tenere d'occhio per i prossimi anni.

Due cose da segnalare: l’unico ‘italiano' in campo era Jhon Lucumì del Bologna, che ha giocato 90’. Nelle fila della Spagna c’è stato l’esordio del talento del Barcellona Pau Cubarsì, classe 2007, entrato al posto di Laporte all’83′.