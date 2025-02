video suggerito

Inzaghi urla contro Taremi e chiama subito Thuram per la sostituzione: "Era quasi disperazione" Simone Inzaghi urla contro Taremi e chiama subito Thuram per la sostituzione: cosa è successo all'inizio del secondo tempo di Juventus-Inter.

A cura di Vito Lamorte

Simone Inzaghi urla contro Taremi e chiama subito Thuram per la sostituzione: l'allenatore dell'Inter non è riuscito a trattenere la rabbia dopo un'azione pericolosa dell'attaccante iraniano che, però, si è fatto recuperare da Weah e ha vanificato il contropiede che poteva essere molto pericoloso per la squadra nerazzurra.

L'ex calciatore del Porto ha condotto palla per più di 50 metri e alle porte dell'area di rigore ha perso il tempo giusto per calciare o servire un compagno: l'intervento del terzino della Juventus ha vanificato la ripartenza e ha evitato un grattacapo alla retroguardia bianconera. In quel momento Inzaghi non è riuscito a contenere la sua reazione e ha richiamato Thuram per farlo entrare in campo.

Inzaghi urla contro Taremi e chiama Thuram per la sostituzione

Taremi si stava giocando l'ennesima chance stagionale, visto il rendimento non esattamente all'altezza rispetto alle aspettative e, dopo aver mancato il gol nella prima parte (bella rovesciata e ottima parata di Di Gregorio), all'inizio della ripresa ha ricevuto una sponda di Mkhitaryan davanti alla sua area e con la Juventus sbilanciata in avanti ha percorso quasi tutto il campo fino alle porte dell'area avversaria: l'attaccante iraniano si è fatto recuperare, sprecato una ripartenza tre contro due, dopo aver perso il tempo della giocata.

Il numero 90 non ha servito i compagni che si erano aperti ai suoi lati, non ha protetto la palla e non ha calciato in porta: la Juve si è comportata molto bene a livello difensivo in questa occasione ma l'errore di Taremi è grossolano. Inzaghi non ha preso bene la non-scelta del suo giocatore e ha lanciato un urlo al suo calciatore prima di richiamare Thuram per il cambio.

Parolo: "L’urlo di Inzaghi dopo la progressione di Taremi è quasi di disperazione"

In studio a DAZN l'ex centrocampista Marco Parolo ha commentato la sconfitta dell'Inter nel derby d'Italia contro la Juventus e ha analizzato l'episodio: "Abbiamo parlato della rosa dell’Inter, ma mancano le seconde scelte in attacco. L’urlo di Inzaghi dopo la progressione di Taremi in cui ha perso palla… è quasi di disperazione, ha urlato Marcus e poi infatti ha inserito in campo Thuram. Voleva in campo il suo giocatore, anche se non era al 100%".

L'ex centrocampista della Lazio e della Nazionale, che conosce bene Simone Inzaghi, ha parlato della difficoltà della squadra nerazzurra nei ricambi offensivi: "Stanno mancando i giocatori dietro a Thuram e Lautaro. Prima c’erano Dzeko e Lukaku da alternare. Inzaghi sente tanto questa rivalità con Conte per lo scudetto".