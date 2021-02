Dopo il 3-0 nel derby che ha fermato il Milan allontanandone il possibile ritorno in classifica si è fatto sentire anche il presidente nerazzurro Steven Zhang che ha voluto commentare il successo sui social network. Un ritorno sul proprio profilo Instagram dopo settimane di silenzio e le tante voci sul possibile futuro – non certo roseo – del club di cui è presidente. Il suo post – su Instagram – è stato comunque accolto con piacere e successo da parte dei tifosi che hanno chiesto al rampollo di Suning di rimanere alla presidenza della società.

Ci voleva dunque la vittoria nel derby per rivedere scrivere Steven Zhang sui propri profili ufficiali social e ridare voce alla società nerazzurra. Il presidente ha rotto il silenzio che durava da un mese e ha espresso tutta la propria gioia postando una foto della squadra, capitanata da Handanovic a fine gara contro il Milan, unita e festante per il successo che ha rilanciato l'Inter in classifica. "Forza Ragazzi!! With full heart and great work 💪🏻 we will never stop!!! #MilanoSiamoNoi" ha scritto il numero 1 nerazzurro.

Un rilancio in grande stile, dal punto di vista sportivo, della squadra di Antonio Conte che ha strapazzato i cugini rossoneri e messo un perentorio +4 in classifica, in attesa di capire cosa farà la Juventus lunedì sera, impegnata sul campo del Crotone, in ritardo ma ancora con una partita da recuperare e – potenzialmente – in corsa per disturbare fino alla fine la capolista nerazzurra. L'attesa, però, da parte dei tifosi è anche – e soprattutto – dal punto di vista societario. Il futuro dell'Inter appare appeso ad un filo con Suning che starebbe facendo di tutto per non mollare la presidenza anche se tantissime voci vorrebbero un imminente e richiesto cambio della guardia.

Al momento, tutto è tornato a tacere. Dopo le settimane che vedevano il fondo di investimenti britannico BC Partners ad un passo dall'acquisizione di quote di maggioranza è calato il velo spostando l'attenzione non più sulle manovre finanziarie bensì sulle scelte del Governo cinese che starebbe chiudendo in una morsa il Gruppo Suning. Ed è per questo motivo – con l'eventuale intento di far desistere dagli investimenti all'estero – che la proprietà dell'Inter sarebbe in difficoltà bell'ottemperare agli impegni economici, anche se starebbe tagliando asset minori per fare quadrato sul club.