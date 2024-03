Inter clamorosamente impreparata sul punto debole di Oblak ai rigori: “Ma non sanno cosa fa sempre?” L’Inter contro l’Atletico Madrid non ha saputo sfruttare a suo favore la tendenza di Oblak di parare i rigori sempre allo stesso modo: in Spagna i tifosi sono sbalorditi dalla strategia nerazzurra. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Uno dei grandi protagonisti della serata per l'Atletico Madrid è stato Jan Oblak: con due rigori parati il portiere sloveno ha aiutato la sua squadra ad arrivare ai quarti di finale di Champions League ribaltando tutto contro l'Inter. Per i nerazzurri c'è grande rammarico, soprattutto per gli errori dal dischetto arrivati dai grandi protagonisti di questa stagione, ma c'è un aspetto che Simone Inzaghi non aveva considerato per regalare un piccolo vantaggio alla sua squadra, un lato debole da poter sfruttare.

Si tratta del modo che ha Oblak di parare i rigori, della sua strategia e dell'istinto che gli dice di buttarsi sempre e solo da un lato. Studiando i vecchi video del portiere infatti si vede che in queste situazioni fa sempre la stessa cosa: lo sloveno tende a buttarsi sempre alla sua destra, lasciando passare quasi tutti i tiri che vengono calciati alla sua sinistra. È una tendenza che è nota ormai da tempo in Spagna, tanto che il giocatore è stato spesso preso di mira per questo suo atteggiamento.

"Ma l'Inter non ha mai visto una partita di Oblak" scrivono in coro tanti tifosi spagnoli, ben consapevoli della particolarità del portiere. "Non hanno visto la finale di Champions League?" o ancora "Non sanno cosa fa sempre?". Insomma, la tendenza era nota a tutti, meno che all'Inter.

La prova è nei video che circolano sul web da ieri sera. Quello più popolare risale alla finale di Champions League del 2016 contro il Real Madrid, vinta dai Blancos proprio sui calci di rigore. Quella volta la squadra allenata da Zinedine Zidane aveva studiato benissimo tutte le mosse del suo avversario: Vazquez, Marcelo, Bale e Ramos sono tutti andati a segno mandando il pallone alla sinistra di Oblak che sistematicamente si è lasciato spiazzare senza mai cambiare lato.

Una tendenza ripetuta tante volte nel corso della sua avventura all'Atletico Madrid, tanto che i tifosi lo avevano messo in discussione considerandolo un cattivo para-rigori, anche se le sue statistiche (con il 25% dei tiri parati) non lo condannano così tanto come i suoi sostenitori, poco clementi in questa stagione dove poteva essere insidiato dal suo secondo. L'Inter non ha considerato questo aspetto e Inzaghi non ha saputo sfruttare a suo vantaggio questa piccola particolarità.

I nerazzurri avrebbero dovuto tirare alla sinistra, il lato debole di Oblak, ma i rigori parati sono stati calciati tutti quanti alla destra del portiere che è riuscito a bloccarli rispettando pienamente la sua tradizione: questa volta il punto debole non gli è costato caro, soprattutto perché ha trovato un avversario completamente impreparato e all'oscuro della sua particolarità.