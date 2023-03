Infortunio per Ibrahimovic, il Milan lo perde per Napoli: in Champions era già fuori causa Infortunio in nazionale per Ibrahimovic di natura muscolare. Il Milan in ansia per le condizioni dell’attaccante che salterà il Napoli. Tempi di recupero da valutare.

A cura di Marco Beltrami

Zlatan Ibrahimovic alle prese con un nuovo infortunio. Milan in ansia per le condizioni del centravanti che si è fatto male con la Svezia nella parte finale dunque della sosta per le nazionali. Problema di natura muscolare per Ibra con tempi di recupero di valutare, salterà sicuramente la trasferta di Napoli. Preoccupazione in casa rossonera.

Purtroppo dunque gli impegni con le proprie rappresentative hanno portato come spesso accade in eredità diversi infortuni. Se l'Inter ha perso Calhanoglu, il Milan che già ha dovuto fare i conti con i problemi di Kalulu si ritrova anche costretto a rinunciare a Zlatan Ibrahimovic. Le ultime notizie sullo svedese sono tutt'altro che incoraggianti a causa di un infortunio alla coscia.

Al momento è difficile valutare i tempi di recupero dall'infortunio per Ibrahimovic che sarà valutato di settimana in settimana. L'unica certezza è quella relativa alla sua assenza nella prossima sfida dei rossoneri in Serie A contro il Napoli, anticipo dell'attesissimo confronto dei quarti di Champions League. Quello che filtra comunque è che non si tratta di una cosa lieve: Ibrahimovic potrebbe restare fermo per circa un mese.

L'esperto centravanti che aveva collezionato una manciata di minuti nella partita tra la sua Svezia e il Belgio, deve dunque fare i conti con un nuovo infortunio. Il Milan lo perde soprattutto per una parte della fase finale della stagione in Serie A, visto che Pioli aveva già deciso di fare a meno di Ibrahimovic in Champions.

Il campione svedese infatti era stato escluso dalla lista dei rossoneri. Una situazione che il giocatore aveva già dimostrato di metabolizzare. Appuntamento ai prossimi esami, con la speranza che non si tratti di nulla di particolarmente grave, con il Milan che deve cercare prima di tutto di conquistare la qualificazione alla Coppa sul campo.