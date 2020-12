Serata maledetta quella vissuta dalla Juventus contro la Fiorentina. I bianconeri hanno incassato la prima sconfitta stagionale contro i viola, capaci d'imporsi con il risultato di 3-0 allo Stadium. Come se non bastasse la squadra di Pirlo ha dovuto fare i conti nel finale, anche con l'infortunio di Matthijs de Ligt. Il centrale olandese è stato costretto ad alzare bandiera bianca per un problema di natura muscolare che sarà analizzato nelle prossime ore.

Infortunio de Ligt, cosa si è fatto il difensore in Juventus-Fiorentina

Matthijs de Ligt è stato costretto ad uscire dal terreno di gioco nei minuti finali di Juventus-Fiorentina. Il centrale olandese ha accusato un fastidio alla coscia sinistra e si è accasciato sul terreno di gioco, richiamando l'attenzione della sua panchina. L'ex Ajax dopo le cure del caso, scuro in volto, ha deciso di lasciare il terreno di gioco con Andrea Pirlo che ha inserito al suo posto Frabotta. Al momento di rientrare in panchina de Ligt si è toccato a più riprese la coscia, pur camminando sulle sue gambe.

Cosa si è fatto de Ligt? L'infortunio di natura muscolare nella parte posteriore della coscia sinistra non sembra grave, anche se sarà valutato nella giornata di domani. Andrea Pirlo ai microfoni di Sky nel post-partita ha parlato di un possibile "affaticamento", legato anche alle tante partite giocate dal centrale bianconero. La speranza della Juventus è che le condizioni di de Ligt siano tali da permettergli di recuperare in vista della ripresa del campionato fissata per il 3 gennaio con il match interno contro l'Udinese. Inizio di stagione complicato dal punto di vista della condizione per de Ligt che è stato costretto ad un lungo stop, culminato nella fase iniziale della stagione per l’infortunio alla spalla.