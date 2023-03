Incredibile Arsenal, in svantaggio 0-2 vince 3-2 al 98′: l’esultanza dell’ex Wright è incontenibile Incredibile successo in rimonta dell’Arsenal contro il Bournemouth con il gol partita che arriva solamente al 98′. Un’esplosione di gioia dei tifosi Gunners, tra cui quella dell’ex bomber Ian Wright ripreso in diretta negli istanti decisivi del match.

A cura di Alessio Pediglieri

Pazzesca partita all'Emirates Stadium di Londra dove l'Arsenal di Arteta riesce nell'impresa epica di capovolgere una partita che sembrava stregata contro il Bournemouth, trovando la via del gol vittoria solo al 98′ e tenendo di nuovo a distanza il City in classifica. Un successo quasi impossibile che ha scatenato la gioia irrefrenabile dei tifosi Gunners tra cui un ex di lusso Ian Wright, la cui esultanza è diventata subito virale sui social.

Un gol dopo soli 9 secondi taglia le gambe a tutti e così anche l'Arsenal ammutolisce per l'avvio imprevisto da parte del Bournemouth che con Billing trova immediatamente il vantaggio: nemmeno il tempo in video di togliere le grafiche dell'inizio match e ai Gunners di sistemarsi in campo che la doccia gelata arriva puntuale. Con un avvio più che in salita e che vede i londinesi in svantaggio per tutto il primo tempo malgrado la rabbiosa reazione.

Poi, il secondo colpo da k.o., al 57′ quando è Senesi a far diventare la paura un incubo: 0-2 del Bournemouth con l'Emirates che si ammutolisce un istante, facendo calare il gelo su campo e giocatori. Lo spettro di una sconfitta interna contro una delle ultime di Premier si concretizza sempre più, finché accade l'impossibile. L'Arsenal riesce a rinascere dalle proprie ceneri, trascinato da un pubblico straordinariamente convinto dell'impresa. E così sarà: al 62′ è Partey ad accorciare le distanze, poi al 70′ ci pensa White a trovare la via del 2-2 e così inizia un vero e proprio assedio finale.

Il Bournemouth si chiude a riccio in difesa, salva come può ogni tiro che arriva in porta, con le buone e con le cattive (l'Arsenal recriminerà anche due possibili rigori). L'impresa sembra oramai ad un passo anche dopo i sei lunghissimi minuti di recupero oltre il 90′ che diventano otto per le diverse perdite di tempo. Ma proprio quando tutto sembra reale, sull'ultimo corner, sull'ultimo tiro l'Arsenal ce la fa: un gran tiro dal limite di Nelson, entrato poco prima, al 98′ ribalta il match. Vittoria Arsenal e festa che esplode sugli spalti e in campo. E anche sui social.

A seguire il match in diretta davanti alla TV c'è anche un tifoso particolare che non manca mai le gare della sua ex squadra, Ian Wright uno che di gol se ne intende: 128 segnati nei nove anni con l'Arsenal in 221 presenze in cui ha alzato due volte la Premier, 3 Coppe d'Inghilterra, 1 Coppa di Lega e 1 Coppa Coppe. E così, anche lui resta inchiodato davanti al monitor mentre c'è chi lo riprende divertito. Anche Gary Lineker, altra star inglese che registra tutto: e così proprio quando il mondo sembra cadere, l'amarezza di Wright si trasforma in una esaltante danza personale in cui l'ex bomber perde completamente il controllo. Diventando lo spot perfetto di un Arsenal che ha saputo trasformare una giornata da incubo in uno dei più straordinari momenti di calcio che lo sta proiettando verso il sogno Premier League.