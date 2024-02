Incidente shock all’assistente arbitrale: sbatte contro una telecamera, è una maschera di sangue L’episodio è successo durante la partita della Liga tra Betis e Athletic. Dopo il gol del vantaggio dei padroni di casa, l’arbitro non ha ordinato subito la ripresa del gioco. L’assistente di linea aveva subito un grave infortunio e doveva essere sostituito. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Sfortunata. L'assistente di linea, Guadalupe Porras Ayuso è costretta ad abbandonare il campo dopo nemmeno un quarto d'ora della partita di Liga spagnola tra il Betis e l'Athletic Bilbao. Il motivo? Dopo aver seguito l'azione che ha portato al vantaggio dei padroni di casa con Avila, nel fare ritorno a centrocampo va a sbattere contro un telecamera a bordo campo e si fa male. In pochi si sono effettivamente accorti di cosa è accaduto, almeno fino a quando il direttore di gara non ha ritardato la rimessa in gioco della palla dopo la rete.

Non c'era alcun intervento o check del Var in corso, non c'era alcuna valutazione da fare sullo sviluppo dell'azione e sulla posizione dei calciatori: la sfera era a centrocampo ma bisognava attendere il responso sulle condizioni della collaboratrice arbitrale. Le immagini delle telecamere di Dazn Spagna hanno poi svelato l'arcano, dirigendo l'inquadratura verso la porzione di stadio dove si era formato il capannello composto dal personale medico e dall'assistente di linea.

È rimasta a terra per un po', col volto rigato dal sangue per la lacerazione riportata nell'urto. Una foto impressionante anche per la sofferenza e per lo spavento palesati Ma il colpo subito alla testa, per quanto stesse bene e volesse continuare, hanno suggerito a chi l'ha soccorsa di trasportarla in ambulanza in ospedale così da effettuare controlli precauzionali.

È stato lo staff del Betis (padrone di casa al Benito Villamarín) a prestare subito assistenza e aiuto a Porras Auyso: accomodata a fondo campo, all'esterno del terreno di gioco, ha anche chiesto di poter tornare al proprio posto ma non è stato possibile. Le condizioni della ferita non le hanno permesso di continuare.