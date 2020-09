Lo Spezia quest’anno disputa per la prima volta il campionato di Serie A. La squadra ligure vuole stupire e cercherà di conquistare un’agevole salvezza, con il tecnico Italiano che vuole confermarsi a grandi livelli dopo aver ottenuto tre promozioni consecutive. Dev’essere tutto perfetto e gli spezzini hanno curato nei minimi dettagli anche la maglia per la stagione 2020-2021, che si nota per una particolarità: sul petto ha uno scudetto. La FIGC ha dato, tempo fa, l’autorizzazione a inserire sulle maglie un ricordo del titolo vinto nel 1944.

C’è lo scudetto sulla maglia dello Spezia

Dal 2002 la federazione autorizza lo Spezia a cucire sulle maglie un badge che ricorda il famoso ‘scudetto di guerra’ che nel 1944 vinsero i Vigili del Fuoco di La Spezia, che giocarono il campionato in luogo dell’inattiva Associazione Calcio Spezia. Si tratta di un titolo onorifico che non può essere equiparato a un titolo nazionale, ma che conta tanto per il club bianconero. Ciò significa anche che in questa stagione ci saranno due squadre di Serie A con uno scudetto sul petto, l’altra è naturalmente la Juventus.

Le maglie dello Spezia

Lo Spezia la scorsa settimana ha presentato le maglie per il nuovo campionato, che presentano sul petto sempre il nome dello storico sponsor Acerbis. Le tre casacche ufficiali sono simili, cambiano ovviamente i colori. La prima maglia mantiene il coloro bianco, con una banda nera sulle spalle. All’interno del colletto c’è una frase attribuita al calciatore Paolo Ponzo, che giocò nello Spezia per due stagioni: “Ogni calciatore che veste questa maglia deve sentirsi da una parte onorato, dall’altra fortemente responsabile per ciò che rappresenta”. La seconda ha un colore scuro, con dettagli giallo fluo. Mentre la terza maglia dello Spezia 2020-2021 è celeste con dei dettagli in nero.